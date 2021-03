Vaccinul Pfizer / BioNTech COVID-19 neutralizează varianta Braziliei, conform studiului de laborator

Vaccinul COVID-19 de la Pfizer Inc și BioNTech SE a reușit să neutralizeze o nouă variantă a coronavirusului care se răspândește rapid în Brazilia, potrivit unui studiu de laborator publicat în New England Journal of Medicine.

Sângele prelevat de la persoanele cărora li s-a administrat vaccinul a neutralizat o versiune proiectată a virusului care conținea aceleași mutații purtate pe porțiunea vârfului variantei extrem de contagioase P.1 identificată pentru prima dată în Brazilia, studiul realizat de oamenii de știință din companii – Filiala medicală a Universității din Texas, unde a fost găsită.

Oamenii de știință au spus că, capacitatea de neutralizare a fost aproximativ echivalentă cu efectul vaccinului asupra unei versiuni anterioare mai puțin contagioase a virusului, de anul trecut.

Vârful, folosit de virus pentru a intra în celulele umane, este ținta principală a multor vaccinuri COVID-19.

În studiile publicate anterior, Pfizer a constatat că vaccinul său a neutralizat alte variante mai contagioase identificate pentru prima dată în Regatul Unit și Africa de Sud, deși varianta sud-africană poate reduce anticorpii de protecție declanșați de vaccin.

Pfizer a spus că el crede că vaccinul său actual este foarte probabil să protejeze în continuare împotriva variantei din Africa de Sud. Cu toate acestea, medicul intenționează să testeze a treia doză de rapel din vaccin, precum și o versiune reorganizată special pentru a combate varianta, pentru a înțelege mai bine răspunsul imunizării.