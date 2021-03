Asteroidul Apophis nu va lovi Pământul timp de 100 de ani, spune NASA

Pământenii pot răsufla ușurați după ce agenția spațială americană NASA a confirmat că planeta este „în siguranță” privind un asteroid temut pentru, cel puțin, următorii 100 de ani.

NASA a considerat că Apophis este unul dintre cei mai periculoși asteroizi pentru Pământ după descoperirea sa în 2004.

Apelurile de închidere în 2029 și 2036 au fost prezise și ulterior excluse. O ușoară amenințare a rămas încă pentru 2068.

Dar acum NASA a respins acea amenințare bazată pe o nouă analiză a asteroidului.

„Un impact din 2068 nu mai este în domeniul posibilităților, iar calculele noastre nu arată niciun risc de impact pentru cel puțin următorii 100 de ani”, a spus Davide Farnocchia, un om de știință care studiază obiecte din apropierea Pământului pentru NASA.

Numit după vechiul zeu egiptean al haosului și întunericului, se estimează că Apophis măsoară 340m (aproximativ 1.150 ft) – aproximativ lungimea a trei terenuri de fotbal din Marea Britanie.

Asteroidul a realizat recent un zbor îndepărtat al Pământului pe 5 martie, trecând la mai puțin de 17 milioane de km (10 milioane de mile) de planetă.

Astronomii au putut utiliza observațiile radar pentru a-și rafina estimarea orbitei asteroidului în jurul Soarelui, permițându-le să excludă cu încredere orice risc de impact în 2068 și mult după aceea.

„Când am început să lucrez cu asteroizii după facultate, Apophis era copilul poster al asteroizilor periculoși”, a spus domnul Farnocchia. „Există un anumit sentiment de satisfacție când îl văd eliminat din lista de riscuri”.

El a spus că NASA „așteaptă cu nerăbdare știința pe care am putea-o descoperi în timpul apropierii sale în 2029”.

Abordarea apropiată la care a făcut referire dl Farnocchia va avea loc la 13 aprilie 2029. La această dată, este de așteptat ca asteroidul să treacă la 32.000 km de suprafața Pământului.

Aceasta reprezintă aproximativ o zecime din distanța dintre Pământ și Lună.

În acea apropiere din 2029, Apophis va fi vizibil pentru observatorii de pe sol din emisfera estică a Pământului, care include Asia, Africa și părți ale Europei.

Niciun telescop sau binoclu nu va fi necesar, spre deosebire de observația din 5 martie a NASA.

Cu toate acestea, chiar și cu acea ocazie, imaginile radar ale asteroidului au avut o „rezoluție remarcabilă”, a spus agenția.

„Dacă am avea un binoclu la fel de puternic ca acest radar, am fi în măsură să stăm în Los Angeles și să citim un meniu de cină la un restaurant din New York”, a spus omul de știință de la NASA Marina Brozovic.