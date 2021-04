Intel discută despre producerea de cipuri pentru producătorii de automobile în termen de șase- nouă luni

Directorul executiv al Intel Corp a declarat către Reuters că, compania este în discuții pentru a începe producerea de cipuri pentru producătorii de mașini, pentru a atenua o penurie care a stopat fabricile de automobile.

Directorul executiv, Pat Gelsinger, a declarat că Intel vorbește cu, companiile care proiectează cipuri pentru producătorii de automobile despre fabricarea cipurilor în rețeaua de fabrici Intel, cu scopul de a produce cipuri în termen de șase până la nouă luni. Gelsinger s-a întâlnit cu oficiali ai Casei Albe pentru a discuta despre lanțul de aprovizionare cu semiconductori.

Intel este una dintre ultimele companii din industria semiconductorilor care proiectează și fabrică propriile cipuri. Compania a declarat luna trecută că își va deschide fabricile către clienți externi și va construi fabrici în Statele Unite și Europa, în încercarea de a contracara dominanța producătorilor asiatici de cipuri precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co și Samsung Electronics Co Ltd.

Dar Gelsinger a declarat luni că a declarat oficialilor de la Casa Albă în timpul ședinței că Intel își va deschide rețeaua de fabrică existentă companiilor de cipuri auto pentru a oferi ajutor imediat cu o lipsă care a perturbat liniile de asamblare la Ford Motor Co și General Motors Co.

„Sperăm că unele dintre aceste lucruri pot fi ameliorate, fără a necesita o fabrică de trei sau patru ani, dar poate șase luni de produse noi care sunt certificate pentru unele dintre procesele noastre existente”, a spus Gelsinger. „Am început deja aceste angajamente cu unii dintre furnizorii cheie de componente.”

Gelsinger nu a numit furnizorii de componente, dar a spus că lucrarea ar putea avea loc la fabricile Intel din Oregon, Arizona, New Mexico, Israel sau Irlanda.