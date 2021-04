Greensill: E-mailurile dezvăluie lobby-ul lui David Cameron față de Banca Angliei

Au fost dezvăluite mai multe detalii despre încercările lui David Cameron de a face lobby cu înalți oficiali în numele Greensill Capital.

Banca Angliei a declarat că fostul premier i-a contactat de mai multe ori anul trecut, în timp ce firma de finanțe a căutat accesul la un sistem de împrumut Covid.

Anterior, funcționarul public superior al Trezoreriei le-a spus parlamentarilor că domnul Cameron l-a sunat și i-a trimis un mesaj text pe telefonul său oficial.

Dar Sir Tom Scholar a adăugat că propunerile lui Greensill au fost în cele din urmă respinse.

Trei anchete conduse de deputați și o revizuire guvernamentală condusă de avocați analizează activitatea fostului lider conservator pentru companie, care s-a prăbușit în martie.

Dl Cameron, care a început să lucreze pentru Greensill în calitate de consilier la doi ani după ce a părăsit Downing Street, a insistat că nu a încălcat reguli de lobby.

Banca a dat publicității detalii despre contactele dintre domnul Cameron și oficialii săi, ca răspuns la solicitările privind libertatea de informare.

Acestea arată că fostul premier a contactat oficialii băncii înainte și după ce firma a solicitat aderarea la un sistem guvernamental pentru a sprijini împrumuturile către companii.

Alături de Trezorerie, Banca gestionase Facilitatea de finanțare corporativă Covid (CCFF), înființată în primele etape ale pandemiei.

Greensill dorise ca termenii CCFF să fie schimbați, astfel încât să poată participa – o cerere pe care Trezoreria a respins-o, după ce a concluzionat că propunerile firmei nu erau adecvate.

Corespondența publicată include schimburi de e-mail cu Sir Jon Cunliffe, viceguvernatorul băncii.

Într-un e-mail de la începutul lunii aprilie, domnul Cameron i-a spus lui Sir Jon că Greensill „nu a reușit să ajungă nicăieri” cu propunerile sale, în ciuda „numeroaselor conversații” cu Trezoreria.

Într-un alt e-mail adresat acestuia la sfârșitul lunii, fostul premier a spus că incapacitatea lui Greensill de a accesa schema s-a dovedit „incredibil de frustrantă”.

Documentele arată că un apel telefonic a avut loc mai târziu între Sir Jon și Lex Greensill, fondatorul australian al firmei, pentru a discuta în continuare ideile firmei.

Ei arată că Sir Jon îi spune domnului Greensill că firma sa a căzut în afara „limitelor schemei” – și schimbarea acestora ar fi o decizie pentru Trezorerie.

Sir Tom – secretarul permanent al Trezoreriei – a declarat că Greensill Capital s-a adresat „persistent” departamentului său pentru a fi implicat.

Oferind dovezi parlamentarilor în cadrul Comitetului pentru conturi publice, el a adăugat: „Am ascultat ce au spus ei. Am analizat-o, am testat-o ​​și, în cele din urmă, în ciuda faptului că au prezentat o serie de propuneri succesive, am decis să le respingem pe toate. ”

Sir Tom, care a lucrat anterior pentru fostul premier în calitate de consilier european, le-a spus că domnul Cameron l-a sunat direct în aprilie 2020, deși apelul nu a inclus „discuții de fond” asupra propunerilor lui Greensill.

„A fost pur și simplu un apel pentru a îmi atrage atenția”, a spus el, adăugând că domnul Cameron avea numărul său de telefon de la serviciu „pentru că obișnuiam să lucrez cu el”.

Nouă întâlniri

Întrebat dacă ar fi primit un apel de la un lobby dacă nu ar fi fost un fost prim-ministru, Sir Tom a spus: „De asemenea, din când în când am primit apeluri de la alți oameni seniori, poate persoane din sectorul privat cu care am colaborat anterior cu o altă calitate. ”

El a adăugat: „Cred că este firesc atunci când cineva pe care îl știi cere să vă vorbească … este destul de firesc să purtați conversația”.

Cel de-al doilea cel mai înalt funcționar al Trezoreriei, Charles Roxburgh, a declarat comisiei că s-a întâlnit cu dl Cameron și dl Greensill la nouă reuniuni pe patru luni, din martie până în iunie 2020.

Domnul Roxburgh a declarat că funcționarii publici ai comisiei nu s-ar fi consultat cu privire la propunerile lor „dacă nu am crede că există un potențial – se pare că nu există”.

Trezoreria se așteaptă în scurt timp să dezvăluie mai multe detalii despre contactul său cu dl Cameron și Greensill ca răspuns la o cerere privind libertatea de informare.

A ieșit deja la iveală faptul că domnul Cameron l-a contactat pe cancelarul Rishi Sunak și alți doi miniștri ai Trezoreriei pentru a vorbi despre Greensill.

Dl Cameron și-a apărat activitatea pentru Greensill, dar a acceptat că ar fi trebuit să ia legătura cu miniștrii folosind canale mai formale.

Anneliese Dodds, cancelarul laborist, a declarat că, corespondența arăta că firma „trimitea bolul cerșetorului la bancă pentru Anglia”.

„Trebuie să înțelegem de ce Greensill Capital a primit atât de mult timp și acces la Trezorerie și de ce atât de mulți bani publici au fost puși în pericol”.