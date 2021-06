Aeroportul Otopeni a revenit la aproape 40% din traficul din 2019

Directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Cosmin Peşteşan a declarat că aeroportul internaţional Henri Coandă Otopeni a avut, în ultima săptămână, în jur de 15.000 – 17.000 de pasageri pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 40% din traficul pe care îl avea în anul 2019, înainte de pandemie.

Acesta a participat la inaugurarea Parcului Zburătorilor, un spaţiu verde în incinta aeroportului unde pasagerii pot aştepta în aer liber, şi a fost întrebat la final, de jurnalişti, cum a evoluat traficul pe aeroport în ultima perioadă.

„De săptămâna trecută, am început să procesăm în jur de 15.000 – 17.000 de pasageri pe zi, spre deosebire de februarie, când procesam 3.000. Avem deja o creştere mare de trafic pe intervalele de dimineaţă, în general, când pleacă cam toate cursele. În acest moment suntem cam la 40% din ce operam în 2019”, a spus reprezentantul CAB.

Ca urmare a ridicării restricţiilor de călătorie, atât în România, cât şi în majoritatea ţărilor europene, redresarea activităţilor aeroportului are un salt ascendent.

„Din discuţiile pe care le avem cu companiile aeriene, reprezentanţii acestora estimează pentru această vară, în iulie şi august, că traficul va ajunge la 75% din ce era în 2019, dar nu au vândut încă bilete, este o aşteptare a cererii. Deci, estimările de trafic sunt în creştere”, a precizat Peşteşan.

Spre exemplu, Ryanair a preferat să ţină anul trecut toate avioanele la sol, având politica de a zbura doar cu grad de ocupare de peste 80%, spre deosebire de alte companii, care au preferat să-şi păstreze rutele clasice şi au zburat şi cu avioanele la jumătate.

Pentru întregul an, compania estimează că va procesa în jur de 6 milioane de pasageri.

„Posibil să nu-i atingem nici pe aceştia, după cum arată cifrele pentru primele şase luni. Este posibil totuşi să recuperăm decalajul în timpul verii”, a estimat oficialul companiei de aeroporturi.

Din punct de vedere financiar, Peşterean a mai spus că se află în discuţii cu sindicatele pentru ca angajaţii CAB să nu mai primească anumite sporuri, în vederea reducerii cheltuielilor de personal.

„Până acum, compania a redus cheltuielile de mentenanţă cu terţii, aproximativ 2,1 milioane de euro, parcul auto, am închis facilităţi din terminal, tot ce am putut, o parte din părţile de îmbarcare, burdufuri, am redus toate cheltuielile care ţin strict de conducere. Suntem în negocieri cu sindicatele pentru a reduce cheltuielile cu personalul. Nu am bugetat o parte fondul de salarii. Este vorba despre nişte sporuri, prime, care se dădeau conform CCM şi care nu au mai fost bugetate”, a mai spus directorul aeroportului Otopeni.