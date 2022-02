BNR a scumpit miercuri banii, ce înseamnă asta?

La Raiffeisen Bank, începând din mai 2019, indicele de referință aplicabil este IRCC (Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor); în consecință, dobânda la credite va fi influențată de creșterea valorii indicelui, dar efectul va fi vizibil după următoarea data de resetare, respectiv 1 aprilie/1 iulie/1 octombrie.

Astfel, o eventuala crestere a ratelor la credite se poate resimti la un anumit interval de timp, in functie de datele de modificare ale valorilor IRCC.

Pentru creditele cu dobanda variabila in lei acordate inainte de mai 2019 si care sunt legate la ROBOR, ratele de dobanda se actualizeaza la data de actualizare a dobanzii, stabilita confrom contractului de credit, considerand valoarea aplicabila la data actualizarii dobanzii a indicelui ROBOR (la 3 sau 6 luni)

În acest fel, dacă luăm ca exemplu un împrumut ipotecar de 300.000 lei luat pe 25 de ani anul trecut și unul similar, luat acum 10 ani de pildă, variatia medie a ratelor este de sub 3%, similara in ambele cazuri. Simularile au fost facute pornind de la cresterea mentionata de 0,25 a RPM-ului; punctual, la creditele la care faceti referire, cresterea ratei lunare nu depaseste valoarea de 50 de lei, la ambele.

În plus, creditele de consum din oferta Raiffeisen Bank sunt acordate exclusiv cu dobanda fixa, iar in cazul creditelor imobiliare exista optiunea de dobanda fixa in primii 7 ani. Continuam sa promovam aceasta directie si in prezent, incercand pe cat posibil sa nu transferam clientilor fiecare majorare a costurilor de finantare, conform Conso.ro.

Pentru creditele de consum, oferta bancii este nemodificata fata de anul trecut, iar creditele imobiliare cu dobanda fixa vor beneficia de o dobanda promotionala incepand din data de 9 februarie, timp de 3 luni”, spune Catalin Munteanu, director executiv pentru aria de clienti persoane fizice la Raiffeisen Bank, care a tinut sa sublinieze ca viitoarele cresteri de dobanda vor fi resimtite de clienti gradual.

Din datele BCR “Ratele dobanzii la creditele in lei ar urma sa creasca pe parcursul acestui an, iar la persoanele fizice cresterea va fi una lenta. De exemplu, in cazul creditelor populatiei IRCC din trimestrul curent ia in calcul valorile ratelor dobanzii pe termen foarte scurt din piata monetara din urma cu 2 trimestre, ajustandu-se astfel, lent. Cert e ca cresterea valorii indicilor va fi simtita de clienti gradual, pe parcursul anului. Marja de dobanda la Raiffeisen Bank este fixa pe toata durata creditului, fiind cea stablita prin contract”.