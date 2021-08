Compania Telekom Romania raportează venituri în scădere la 217 milioane de euro

Veniturile Telekom Romania au scăzut uşor în al doilea trimestru din 2021, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, până la 216,8 milioane de euro, conform rezultatelor financiare ale companiei, publicate joi.

„În ciuda efectelor de durată ale pandemiei COVID-19 asupra economiei româneşti, indicatorii financiari au continuat să crească. EBITDA ajustată după IFRS-16 a crescut cu 14,5%, ajungând la 41,4 milioane euro în trimestrul 2 al acestui an, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, continuând evoluţia crescătoare, vizibilă în ultimele trimestre. Fluxul de numerar a rămas pozitiv în T2 2021, pentru al 9-lea trimestru consecutiv, ca urmare a disciplinei stricte a numerarului şi a controlului costurilor. Veniturile, în valoare de 216,8 milioane euro, au scăzut uşor comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, datorită redresării mai lente a economiei româneşti în urma impactului negativ al pandemiei”, se arată într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Astfel, pe segmentul de voce fixă, veniturile companiei au fost de 11,3 milioane euro în T2 2021, în timp ce veniturile din Internet fix au ajuns la 16,7 milioane euro, în uşoară scădere comparativ cu nivelurile pre-pandemice.

A scăzut numărul abonaţilor serviciilor de televiziune la valoarea de 1,07 milioane, dar, pe de altă parte, produsul Smart TV Stick a înregistrat o creştere semnificativă a bazei de clienţi în T2, cu 24% faţă de T1 2021.

La telefonia mobilă, trimestrul secund al acestui an încheiat la 30 iunie 2021, s-au inregistrat 1,7 milioane de abonaţi postpaid, reprezentând un salt de 7,8% de la an la an. În plus, pe segmentul convergent fix-mobil (FMC), baza de abonaţi a continuat să crească, până la 916.000 de clienţi, cu 4% mai mult raportat la intervalul de referinţă.

Concret, veniturile totale din serviciile mobile obţinute în T2 se ridică la 97,8 milioane euro, ceea ce reprezintă o reducere cu 4,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În acelaşi timp, baza totală de clienţi mobili a ajuns la 3,54 milioane.

„Baza de costuri a Telekom Romania continuă să fie parte din programul de transformare a costurilor pe termen lung, început în a doua jumătate a anului 2018, care generează cu succes îmbunătăţiri operaţionale semnificative. Acesta reprezintă un factor important al creşterii susţinute a EBITDA şi a fluxului de numerar al companiei, determinând o reducere anuală de 4% a costurilor indirecte, comparativ cu trimestrul 2 din 2020”, se menţionează în comunicat.

Aşadar, Telekom Romania este prezentă pe piaţa românească din anul 2014, după rebrandingul comun al Romtelecom şi Cosmote România.

În prezent Telekom aparţine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicaţii integrate.

La data de 28 iulie 2021, Comisia Europeană (CE) a aprobat, condiţionat, acordul anunţat la 9 noiembrie 2020 între OTE şi Orange România pentru vânzarea pachetului de acţiuni de 54% pe care OTE îl deţine în Telekom Romania Communications SA („TKR”).

În mod specific, aprobarea este condiţionată de vânzarea de către Telekom Romania Communications a participaţiei sale de 30% din Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM).

În prezent, OTE deţine 70%, iar Telekom Romania Communications deţine 30%, acest ultim pachet fiind intenţia OTE de a-l achiziţiona, ajungând astfel la 100% din acţiunile Telekom România Mobile, sub rezerva aprobărilor necesare.

În contextul aprobării, finalizarea vânzării pachetului de 54% deţinut în Telekom Romania Communications către Orange România este aşteptată în următoarele câteva luni, odată ce măsurile CE de remediere au fost realizate şi au fost îndeplinite restul condiţiilor precedente.