În ce este bine să investim în 2022, în contextul creşterii dobânzilor bancare

După un 2021 dominat de scumpiri dar și de câștiguri foarte bune pentru cei care au ales să își investească banii pe Bursa de Valori București (BVB), în acțiunile companiilor românești, doi dintre cei mai mari administratori de bani locali sunt precauți cu estimările pentru acest an. Aceștia recomandă investițiile în ”active reale” și spun că așteptările ar trebui să fie mai moderate în 2022, câștiguri de chiar și 10% fiind mulțumitoare, mai ales în comparație cu dobânzile oferite de bănci în prezent.

În viziunea sa pentru acest an, ”Este nerealist să ne așteptăm ca dobânzile bancare sau la titlurile de stat să acopere un puseu inflaționist precum cel recent. Nu am certitudinea că randamentele fondurilor de acțiuni de pe piață locală vor bate inflația în 2022, deși așa cred. Însă am certitudinea că aceste randamente au bătut inflația în ultimii 10-15 ani, inclusiv acest episod, și sunt convins că așa va fi și de acum înainte”, a declarat Răzvan Szilagyi, CEO Raiffeisen Asset Management, divizia de fonduri de investiții a Raiffeisen Bank România, cu active nete în valoare de 5,7 miliarde lei.

Concret, rata anuală a inflaţiei a fost la 7,8% în luna noiembrie 2021, potrivit celor mai recente date anunțate de INS. În schimb, cea mai bună dobândă anuală efectivă (DAE) la un depozit bancar în lei (12 luni) ajunge în prezent la 4%, însă majoritatea covârșitoare a băncilor oferă dobânzi cuprinse între 1 și 3%.

Acest lucru înseamnă că și în situația în care un român și-ar fi ținut anul trecut banii în bancă la cea mai bună dobândă existentă valoarea reală a acestora ar fi scăzut de fapt cu aproximativ 4%, ca urmare a scumpirilor.

În altă ordine de idei, randamentul fondurilor de acțiuni românești au depășit în unele cazuri și 60%, impulsionate în special de evoluția bună a Bursei de Valori București, care a crescut cu 33% pe indicele BET în 2021.

În opinia sa, ”În general, protecția față de inflație se realizează prin achiziția de active reale, generatoare de venit. În acest context, cred că fondurile de acțiuni vor fi câștigătoare în atractivitate și în anul 2022, furnizând lichiditate, diversificare și expunere pe companiile care reușesc să transfere inflația către clientul final”, spune Aurel Bernat, CEO BT Asset Management, divizia de fonduri de investiții a Băncii Transilvania, cu active nete în valoare de 4,7 miliarde lei.

În ţara noastră, deși bursa românească nu se poate lăuda cu nume mari din sectorul IT sau de retail, care în general au potențial mare de creștere în perioadele de ”boom” economic, reziliența companiilor din sectorul energetic și al utilităților – amble bine reprezentate pe BVB – reprezintă un avantaj important al pieței locale.

Astfel, ”Reziliența acestor companii este ridicată, iar potențialul de repartizare de dividende este de asemenea mare. Într-un cuvânt, putem spune că acțiunile par a fi refugiul perfect în perioada de inflație. Să nu uităm de asemenea că vorbim despre inflație de relativ puțin timp, deși susținerea economiilor globale prin injecții de capital a ținut capul de afiș al ultimilor 10 ani. Așadar, am putea fi martorii unui început de schimbare a focusului investițional de către aceia care economiseau pasiv prin depozite. În căutarea unor performanțe real pozitive, noul ciclu ar inseamna interes din partea acestora către fondurile de acțiuni”, este de părere Aurel Bernat.

Bursa românească a crescut ”la foc automat” în 2021. Este realist să credem că petrecerea va continua în 2022?

În acest context, având o creștere de peste 30% în 2021, Bursa de Valori București se află în prezent la maxime istorice și semnificativ peste nivelul de dinaintea panemiei. Printre acțiunile care au crescut cel mai mult în ultimul an se află Nuclearelectrica (+163%), Medlife (+113%), Biofarm (+94%) și SIF Muntenia (+90%).

Însă, liderul clasamentului a fost însă producătorul de cabluri de fibră optică Romcab Târgu Mureș, cu un uriaș randament de 517%. Romcab a revenit din insolvență la începutul anului 2021, după aprobarea unui plan de reorganizare depus și asumat de Administratorul Special.

Aşadar, ”Este foarte important să avem acțiuni în portofoliu într-o perioadă caracterizată prin dobânzi scăzute. Creșterea inflației întărește această necesitate, piața de capital și fondurile de acțiuni fiind cea mai la îndemână soluție a investitorilor, pentru a-și conserva averea. Pe termen mediu și lung cred în potențialul pieței locale de a performa mai bine decât regiunea”, spune șeful Raiffeisen Asset Management.

La rândul său, CEO-ul BT Aseet Management crede că bursa românească poate să se mențină în topul creșterilor la nivel european, dar subliniază că așteptările trebuie ”ajustate” după un 2021 atât de bun.

În contextul bursier românesc, ”Venim după mai mult de un an de recuperare puternică a pierderilor suferite în martie 2020, depășind maximele istorice atât la nivel local, cât și pe plan global. Din acest motiv trebuie să ne adaptăm așteptările, probabil unei evoluții pozitive dar mai scăzute ca amploare. În același timp să ținem cont că majoritatea companiilor listate la BVB în mod tradițional au oferit dividende consistente, printre cele mai atractive la nivel european, motiv pentru care acțiunile ar trebui în continuare să facă parte din portofoliul oricărui investitor. Un randament al acțiunilor în jurul valorii de 10%/an este unul atractiv prin performanța superioară în termeni nominali față de inflație și o valoare țintă fezabilă pe termene lungi”, consideră Aurel Bernat.

Exemplu: Euro Stoxx 600, un indice pan-european care urmărește evoluția celor mai mari 600 de companii de pe continent (în funcție de capitalizare și free float) a crescut cu aproximativ 18% în 2021.