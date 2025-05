Nimeni nu se aștepta! Acest sector economic a explodat în doar două luni!. Activitatea din sectorul de retail al României a început anul fără inaugurări notabile, însă a cunoscut o redresare semnificativă în al doilea trimestru, pe fondul unei expansiuni accelerate în lunile aprilie și mai. Deși începutul a părut lent, industria a revenit rapid pe un trend ascendent, sprijinită de investiții importante în noi centre comerciale și de o evoluție pozitivă a vânzărilor.

Lipsa de proiecte finalizate în primele trei luni ale anului a fost percepută ca un moment de prudență din partea investitorilor. Cu toate acestea, situația s-a schimbat radical începând cu luna aprilie, când livrările de spații comerciale au atins un volum semnificativ.

„În primul trimestru nu a fost finalizat niciun proiect nou de retail la nivel național, însă ritmul de livrare a crescut semnificativ în lunile aprilie și mai, când aproximativ 150.000 mp de noi scheme au fost inaugurate, suprafață care reprezintă 80% din totalul înregistrat în întreg anul trecut”, arată datele furnizate de Cushman & Wakefield Echinox.

Un exemplu important este Mall Moldova din Iași, unul dintre cele mai mari proiecte comerciale regionale, care reflectă ambițiile de extindere ale dezvoltatorilor locali și internaționali.

Această activitate intensă subliniază că piața de retail rămâne extrem de atractivă pentru investiții. Proiectele aflate în curs și cele planificate susțin tendința de dezvoltare accelerată.

Nivelul de acoperire rămâne redus, dar perspectivele sunt optimiste

În momentul de față, România dispune de un stoc de retail modern de aproximativ 4,7 milioane de metri pătrați, ceea ce corespunde unei densități de 250 mp la 1.000 de locuitori. Comparativ cu alte țări europene, acest nivel este încă modest, însă diferențele tind să se reducă pe măsură ce noi proiecte sunt implementate.

Dezvoltatorii imobiliari au în plan livrarea a peste 600.000 mp de spații comerciale noi până la finalul acestui deceniu, contribuind astfel la reducerea decalajului regional și la consolidarea poziției României în cadrul pieței europene de retail.

„Pe termen mediu și lung, piața de retail din România are potențial de creștere susținută, atât în orașele principale, cât și în orașele secundare și terțiare, densitatea spațiilor moderne fiind în multe cazuri sub media europeană”, afirmă Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency în cadrul Cushman & Wakefield Echinox.

Strategia dominantă a dezvoltatorilor vizează lansarea de proiecte integrate, multifuncționale, care includ nu doar magazine, ci și zone de agrement, cinematografe, food court-uri și facilități pentru petrecerea timpului liber – o abordare care transformă centrele comerciale în destinații de lifestyle.

Evoluția vânzărilor menține optimismul din piață

Chiar și în contextul incertitudinilor macroeconomice, sectorul de retail continuă să performeze bine. Datele din primul trimestru indică o creștere a vânzărilor cu 3,5%, cu un avans remarcabil înregistrat de segmentul produselor nealimentare, care a crescut cu 7,8%.

Pe de altă parte, vânzările de alimente, băuturi și tutun au înregistrat o scădere de 2%, sugerând o schimbare în comportamentul de consum și o reorientare către alte categorii de produse.

Previziunile privind viitorul acestui sector sunt încurajatoare. Agenția de rating Moody’s estimează un ritm de creștere susținut până în 2030. „Ritmul de creștere se va menține, cu o creștere medie anuală de 3% până în 2030, depășind astfel media zonei Euro, de doar 1%.”