Marcel Ciolacu: Este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor

Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților a vorbit, luni seara, la România TV, despre pensiile din țara noastră. Liderul PSD a precizat că aceste venituri vor fi majorate de anul trecut, subliniind că un procentaj mai mic ar fi „inuman”.

Marcel Ciolacu spune că este inuman ca procentajul de majorare a pensiilor să fie sub 10%. Șeful Camerei Deputaților a mai spus, luni seara, că pensiile românilor vor crește de anul viitor, precizând, totodată, că o astfel de decizie a fost deja luată de liderii PSD și PNL.

În opinia sa, ”Nu ştiu ce deranj a fost că am venit cu anumite soluţii la început de sesiune parlamentară, cu o viziune pe anul viitor, pe urmă să urmeze să fie discutate şi normal, să fie sustenabil. Am zis: dom-le haideţi să venim din noiembrie – ar fi o premieră în cei 30 de ani de la Revoluţie să venim cu legea bugetului în noiembrie, să avem timp să o dezbatem, cea mai importantă lege care este votată în Parlament.

Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, celor care am făcut impactul bugetar, repet, am părerea că va fi o creştere economică mai mare, ne încadrăm, este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor”, a spus președintele Partidului Social Democrat (PSD), la România TV.

Legea prevede ca pensiile să fie actualizate odată cu inflația

Din punct de vedere socio-politic, președintele social-democrat a reamintit că legea prevede ca pensiile românilor să fie actualizate cu inflația din anul anterior. Amintim că indicele inflației, în 2021, a fost mai mic de 5%.

Astfel, ”Noi vorbim acum de două lucruri distincte: de o mărire şi de o respectare a legii, că trebuie să respecţi legile în România. Când măreşti, măreşti la fel şi cel care are 1.500 de lei şi cel care are 20.000 de lei. Trebuie să creezi o echitate socială. În acel moment, intervii pe categorii, exact cum am făcut în Sprijin pentru România şi în primul pachet social când am intrat la guvernare. E normal să ai abordări diferite. (…) Trebuie să venim cu un pachet întreg şi acest pachet eu vreau să-l discutăm în coaliţie, cu perspectiva de la 1 ianuarie. Pensiile se vor mări, e o decizie luată deja şi de către mine şi de către primul ministru, se vor mări”, a spus Marcel Ciolacu.

Niciun ministru nu va fi dat afară

La rândul său, tot în cursul zilei de luni, ministru Muncii, Marius Budăi, a vorbit și el despre majorarea pensiilor. Pe acest fond, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă îl va da afară pe acesta. Răspunsul președintelui Camerei Deputaților nu a întârziat să apară, acesta precizând că se dau afară numai miniștrii care nu muncesc.

În plus, el a mai fost întrebat și dacă ministrul Agriculturii, Petre Daea, va fi schimbat din funcție, întrebare la care Marcel Ciolacu a răspuns că nu va schimba pe nimeni.