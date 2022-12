Turcia propune centrale plutitoare care să fie amplasate în România, pentru energia din Ucraina

Turcia ar putea trimite centrale electrice plutitoare în România pentru a furniza 300-400 MW de electricitate Ucrainei, a declarat miercuri Zeynep Kharezi, directorul general al companiei Karpowership, într-un interviu acordat agenției de presă Anadolu, preluat de TASS.

În viziunea sa, „Negociem în legătură cu (furnizarea) a 300-400 MW de energie electrică. Această capacitate poate oferi electricitate pentru un milion de gospodării. Putem trimite trei sau patru nave pentru a asigura această capacitate. Centralele electrice plutitoare pot fi amplasate în diferite porturi, iar furnizarea de energie electrică poate începe într-o lună, după ce detaliile tehnice, comerciale și de securitate vor fi finalizate”, a declarat Kharezi.

Mai mult, „Există linii de transport al electricității între România, Republica Moldova și Ucraina. Putem amplasa nave în România și R. Moldova și furniza energie electrică prin linii electrice către Ucraina”, a adăugat ea.

În opinia acesteia, principala problemă este că navele care se îndreaptă spre Ucraina nu pot fi asigurate.

În acest sens, compania turcă se află în discuții cu ONU și cu o serie de companii pentru „a găsi soluția potrivită”.

Karpowership are 36 de centrale plutitoare

Karpowership este compania fanion a Karadeniz Holding din Turcia, notează The New Voice of Ukraine. Firma are o flotă de 36 de „powerhips” care funcționează cu păcură sau gaz natural.

Conectarea la rețelele electrice locale durează mai puțin de o lună. Astfel de nave sunt destinate în principal țărilor cu o infrastructură subdezvoltată și sunt folosite și în situații de urgență.

În acest sens, anterior, presa rusă a relatat că producătorul rus de GNL Novatek a cerut companiei Karpowership să furnizeze energie electrică pentru proiectul Arctic LNG 2.

În explicaţiile lui Kharezi, aceasta spune că compania a primit într-adevăr o astfel de ofertă, dar nu negociază cu partea rusă: „Ca politică de companie, suntem hotărâți să respectăm sancțiunile internaționale”.

În prezent, în urma celor opt valuri de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii esențiale din ultimele săptămâni au afectat grav rețeaua electrică a Ucrainei și au dus la întreruperi de urgență și planificate în întreaga țară.

Aşadar, operatorul ucrainean de rețea Ukrenergo a spus marți că va avea nevoie de mai multe zile pentru ca lucrătorii săi să restabilească producția de electricitate la nivelurile de dinaintea ultimului val de lovituri rusești, ce a avut loc luni.