Gigantul media BBC a anunțat un plan masiv de restructurare, care va duce la concedierea a până la 2.000 de angajați. Măsura drastică, ce vizează aproximativ 10% din totalul de 21.500 de salariați, reprezintă cea mai amplă reducere de personal a radiodifuzorului public britanic din ultimii 15 ani.

Presiuni financiare fără precedent

Angajații au fost informați despre tăieri în cadrul unei ședințe generale organizate miercuri după-amiază. Anunțul vine chiar înainte ca Matt Brittin (fost executiv de top la Google) să preia funcția de director general luna viitoare, pe 18 mai. Această rundă de concedieri, cea mai mare din 2011 încoace, este o consecință directă a presiunilor financiare tot mai mari.

Încă din februarie, BBC anunțase un plan de reducere a costurilor cu 600 de milioane de lire sterline. Fostul director general, Tim Davie, avertiza atunci că instituția trebuie să taie circa 10% din costurile anuale de aproximativ 6 miliarde de lire în următorii trei ani. Iar Davie a părăsit BBC pe 2 aprilie, după ce își anunțase demisia în noiembrie pe fondul unor controverse legate de acoperirea unor subiecte sensibile precum Donald Trump, Gaza și drepturile persoanelor transgender.

Un nou plan de economii de 500 de milioane de lire

Directorul general interimar, Rhodri Talfan Davies, cel care a condus întâlnirea cu personalul, a explicat situația fără ocolișuri. Într-un mesaj intern, el a subliniat că BBC trebuie să economisească încă 500 de milioane de lire din costurile anuale de operare de 5 miliarde în următorii doi ani. V-ați fi așteptat la o asemenea criză la un gigant media?

Motivul, ? „Diferenţa dintre costuri şi venituri este în creştere”, a transmis Talfan Davies. Acesta a invocat inflația ridicată în producție, presiunile asupra taxei TV, scăderea veniturilor comerciale și, nu în ultimul rând, un context economic global instabil. Majoritatea economiilor urmează să fie realizate în perioada 2027-2028, ceea ce va duce, inevitabil, la reducerea personalului cu aproximativ 1.800-2.000 de angajaţi.

Lucrurile sunt, așadar, destul de clare.

Controale stricte și înghețarea angajărilor

Până la implementarea concedierilor, conducerea a decis să introducă imediat controale mult mai stricte asupra costurilor. Cum vine asta, mai exact?

Pe termen scurt, compania va limita drastic recrutările și deplasările. Mai mult, se vor reduce vizibil cheltuielile cu consultanța externă, dar și cele legate de participarea la conferințe și diverse evenimente. O perioadă de austeritate în toată regula pentru unul dintre cele mai respectate posturi publice din lume.