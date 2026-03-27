Compania de inteligență artificială Anthropic, creatoarea lui Claude, a început testarea unui nou model AI, denumit intern „Claude Mythos”, cu capacități superioare oricărui produs lansat anterior. O scurgere accidentală de documente interne a aruncat însă o umbră asupra lansării, provocând scăderi abrupte pe piețele de software și trimițând Bitcoin înapoi la pragul de 66.000 de dolari.

Un salt calitativ cu riscuri majore

Potrivit documentelor, noul model reprezintă „un salt calitativ” în performanță și este descris drept „cel mai capabil pe care l-am construit până acum.” În prezent, sistemul este evaluat de un grup restrâns de clienți pentru a-i înțelege comportamentul și riscurile asociate.

Și nu sunt puține. Documentele avertizează că sistemul ar putea spori mare riscurile de securitate cibernetică. Mai exact, prin capacitatea sa de a identifica și exploata rapid vulnerabilități software, ar putea accelera o adevărată cursă a înarmării în spațiul cibernetic. V-ați gândit vreodată ce înseamnă un AI care poate găsi singur breșe de securitate?

Cum a apărut scurgerea de informații

Detaliile despre noul model au ieșit la iveală după ce materiale interne au fost expuse accidental într-un depozit de date accesibil public. Pe bune, circa 3.000 de fișiere legate de blogul Anthropic au devenit disponibile online, incluzând schițe de anunțuri și conținut intern nelansat încă.

Printre acestea se afla și o ciornă de articol de blog care făcea referire la model sub numele „Claude Mythos”. Același document avertiza asupra riscurilor serioase de securitate cibernetică pe care le-ar putea genera.

Impact imediat pe burse

Reacția pieței a fost rapidă și brutală. Acțiunile unor companii de top din domeniul securității cibernetice, precum Palo Alto Networks (PANW), Crowdstrike (CRWD) și Fortinet (FTNT), au înregistrat scăderi cuprinse între 4% și 6%.

Cifrele sunt clare.

Iar impactul s-a simțit la nivelul întregului sector. Fondul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), care urmărește performanța companiilor de software, a scăzut cu 2,5% vineri dimineață.

Bitcoin, victimă colaterală

Scurgerea de informații pare să fi contribuit și la căderea Bitcoin (BTC) înapoi la nivelul de 66.000 de dolari, după ce cu doar câteva ore înainte se apropia de pragul de 70.000 de dolari. Numai că legătura, deși indirectă, arată cât de sensibilă a devenit piața crypto la veștile din sectorul tech.

Anthropic oferă în prezent trei niveluri de modele – Opus, Sonnet și Haiku – care variază în funcție de dimensiune, cost și capabilități. Materialele scurse sugerează că firma dezvoltă un nou nivel, denumit „Capybara”, care ar fi chiar mai mare și mai inteligent decât Opus (modelul lor cel mai avansat de până acum), deschizând o nouă eră a inteligenței artificiale.