AIE propune 10 măsuri drastice pentru a reduce consumul de petrol

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a publicat un plan în 10 puncte menit să reducă drastic consumul de petrol la nivel global. Măsurile, care vizează de la telemuncă la limitarea zborurilor cu avionul, vin pe fondul presiunii tot mai mari pe care războiul din Orientul Mijlociu o pune asupra prețurilor și stocurilor de hidrocarburi. Recomandările se adresează atât autorităților, cât și companiilor și populației.

Telemuncă și viteze reduse pe autostradă

Printre măsurile considerate extrem de eficiente de către AIE se numără extinderea telemuncii, care poate reduce mare consumul de combustibil. Dar nu e totul. Organizația propune și scăderea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 kilometri pe oră. E drept că, la prima vedere, pare puțin, însă impactul cumulat ar fi mare.

Pe lângă acestea, se recomandă utilizarea mai frecventă a transportului public și încurajarea utilizării în comun a mașinilor (carpooling). Ba chiar se sugerează adoptarea unui stil de condus mai eficient și introducerea alternării traficului în orașele mari, o soluție menită să reducă aglomerația și, implicit, consumul de carburant.

Mai puține zboruri, mai multă electricitate

O altă măsură vizează direct sectorul aviatic. AIE recomandă evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative, subliniind că reducerea deplasărilor de afaceri poate diminua rapid presiunea asupra pieței combustibilului pentru aviație. V-ați gândit vreodată că un zbor de business în minus ar putea conta la pompă?

recomandările ajung până în bucătăriile noastre. Gospodăriile sunt încurajate să utilizeze electricitatea pentru gătit în locul gazului, acolo unde este posibil. Nici industria nu este uitată, fiind îndemnată să își optimizeze consumul de hidrocarburi.

Avertismentul directorului AIE

Aceste propuneri nu vin dintr-un moft, ci dintr-o necesitate stringentă. Directorul AIE, Fatih Birol, a avertizat fără ocolișuri asupra gravității situației actuale. „În absența unei rezolvări rapide a conflictului, impactul asupra piețelor energetice și a economiilor este pe cale să devină din ce în ce mai sever”, a declarat acesta.

Eliberare record din rezervele strategice

Recomandările vin la scurt timp după o decizie fără precedent. Săptămâna trecută, AIE a decis eliberarea a aproximativ 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, tocmai pentru a limita creșterea explozivă a prețurilor.

Este cea mai mare operațiune de acest tip din istoria instituției.

Și este a șasea intervenție de acest fel. Agenția a anunțat deja că statele membre au început să introducă pe piață cantitățile de petrol promise. Cu sediul la Paris, Agenția Internațională pentru Energie (principalul organism de consultanță energetică pentru cele mai dezvoltate 29 de state) a fost înființată tocmai după criza petrolieră din 1973-1974 pentru a coordona utilizarea rezervelor strategice.