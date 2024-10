Portugalia propune o decadă de scutiri fiscale pentru tineri pentru a stopa exodul de creiere

Măsuri inovatoare pentru stimularea tinerilor pe piața muncii

Guvernul portughez, condus de Luís Montenegro, a anunțat o inițiativă unică menită să combată exodul de tineri din țară: o perioadă de zece ani cu scutiri fiscale progresive. Acestea includ o scutire totală de impozit în primul an de muncă pentru tineri.

Detaliile programului de scutiri fiscale

În locul plafonului de 15% pentru impozitul pe venit aplicat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, propus inițial, guvernul a adoptat un sistem progresiv similar cu cel susținut de opoziția socialistă. Conform planurilor incluse în bugetul pentru 2025, tinerii care câștigă până la 28.000 de euro pe an vor beneficia de o scutire de 100% în primul an, urmată de 75% între anii doi și cinci, 50% în anii șase și nouă, și 25% în al zecelea an.

În Portugalia, salariul mediu anual este de aproximativ 20.000 de euro, iar impozitele pe venit variază între 13% și 48%. Guvernul estimează că acest program va costa 645 de milioane de euro în 2025, comparativ cu un cost estimat de 1 miliard de euro pentru plafonul propus anterior.

Impactul exodului tinerilor din Portugalia

Măsurile propuse au ca scop combaterea exodului tinerilor din Portugalia, care este alarmant. Potrivit Observatorului Emigrării, aproximativ 850.000 de tineri, reprezentând 30% din populația cu vârste între 15 și 39 de ani, au ales să părăsească țara din cauza salariilor scăzute și a condițiilor de muncă precare. În prezent, Portugalia are o populație de 10,4 milioane de locuitori.

Deși rata generală a șomajului a scăzut la 6,1% în al doilea trimestru al anului 2024, șomajul în rândul tinerilor a ajuns la aproape 22%, de aproape patru ori mai mult.

Prioritatea tinerilor în politica guvernamentală

Premierul a subliniat necesitatea de a oferi tinerilor oportunități de muncă acasă, pentru a-i împiedica să plece în căutarea unor oportunități economice în străinătate. În august, acesta a declarat: „Este important să credem în Portugalia. Suntem capabili să realizăm în țară ceea ce reușim adesea să facem în afaceri externe.”

Montenegro a adăugat că guvernul lucrează la facilitarea achiziționării primei locuințe pentru tineri, prin scutirea de anumite taxe locale, taxe pe timbru și alte taxe. De asemenea, reducerea impozitului pe venit personal este considerată o prioritate a politicii guvernamentale.

Provocările pe piața imobiliară

Lipsa locuințelor accesibile, agravată de politicile de dereglementare și de atragerea de investiții străine, a generat proteste masive în ultimii ani. Criticii subliniază liberalizarea pieței de închiriere, proliferarea proprietăților destinate închirierilor pe termen scurt și introducerea programului „vize de aur” pentru străini care cumpără imobile de peste 500.000 de euro.

La sfârșitul lunii septembrie, mii de oameni au protestat în Lisabona și alte orașe din Portugalia împotriva creșterii chiriilor și a prețurilor locuințelor. Guvernul a promis o intervenție printr-un pachet de cheltuieli de 2 miliarde de euro și un angajament de a construi aproximativ 33.000 de locuințe până în 2030.

Modificări fiscale în planul bugetar

Planul bugetar propune, de asemenea, reducerea impozitului pe profit cu un punct procentual la 20% în 2025, față de două puncte cât era prevăzut anterior, și stimulente fiscale pentru companiile care cresc salariile și capitalul. Aceste măsuri sunt estimate să coste 330 de milioane de euro, o sumă mai mică față de cele 500 de milioane de euro prevăzute într-un plan anterior.

Dacă guvernul lui Montenegro nu va reuși să obțină aprobarea bugetului în parlament în următoarele săptămâni, Portugalia s-ar putea confrunta cu a treia alegere anticipată în trei ani.

Alianța Democrată de centru-dreapta, care a preluat puterea de la socialiști în aprilie, a câștigat 80 de locuri în alegerile generale din martie, insuficiente pentru a obține majoritatea în legislativul de 230 de locuri. Socialiștii au obținut 78 de locuri, iar partidul de extremă dreapta Chega, înființat acum cinci ani, a obținut 50 de locuri.

Montenegro a declarat, înainte de a-și prelua oficial mandatul, că guvernul său are „încrederea alegătorilor” și a subliniat necesitatea responsabilității din partea tuturor actorilor politici, inclusiv a celor din opoziție.