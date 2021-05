Super-fanii Eurovision sărbătoresc de la distanță concursul, în ciuda COVID

Peter Baston a participat personal la opt din ultimele 10 concursuri de melodii, Eurovision. Anul acesta, restricțiile asupra coronavirusului îl vor împiedica pe rezidentul Malmo să călătorească în orașul Rotterdam, dar asta nu înseamnă că nu se poate alătura serbărilor.

„Ne-a lipsit cu adevărat de la Tel Aviv, așa că toată lumea este dublu încântată în acest an că, concursul poate fi organizat de fapt, sub orice formă”, a declarat Baston, care are peste 70 de ani.

„Am ascultat prima semifinală seara trecută prin computerul meu cu căștile pornite. Și apoi am avut cu adevărat senzația că sunt acolo, deoarece vuietul mulțimii, se simțea ca 30.000 în loc de 3.500, care se aflau în arenă.”

Fanii Eurovision blocați în țările lor de origine din cauza pandemiei COVID-19 se adresează prietenilor și comunităților online pentru a sărbători evenimentul, cunoscut pentru cântecele sale pop kitsch și costumele extravagante.

Olanda găzduiește cea de-a 65-a ediție, după ce cântărețul și compozitorul olandez, Duncan Laurence, a câștigat concursul din 2019 la Tel Aviv. Evenimentul de anul trecut a fost anulat din cauza pandemiei.

Toate cele 39 de țări participante și delegațiile lor sunt testate înainte de a intra în locație. Aproximativ 3.000 de fani pot participa prin intermediul sistemului olandez de proces pentru evenimente din timpul pandemiei. Trebuie să arate un test de coronavirus negativ.

Pentru mii de fani ai Eurovision din străinătate, prezența este aproape imposibilă în acest an. Dar asta nu înseamnă că partidul trebuie să se oprească.

„Nu este același lucru, dar încă îl putem simți”, a spus fanul suedez Helena Jonsson, în vârstă de 54 de ani, îmbrăcată în culorile sale naționale.

Anul trecut a marcat prima dată când concursul, care atrage o audiență de televiziune de aproximativ 200 de milioane, a fost anulat de la înființarea sa, în 1956.

Fanii mondiali și-au văzut călătoriile anulate când frontierele au fost închise – inclusiv australianul Hayley Bessell. Dar, în ciuda blocărilor, spectacolul trebuie să continue – cu câteva soluții creative.

„De fapt, zbor la Canberra sâmbătă dimineață. Am un prieten foarte apropiat, care este și fan al Eurovisionului … așa că petrecem duminică dimineața, la 5 dimineața, la ea acasă”, a spus Bessell.

„Este de fapt o moștenire olandeză. Așa că avem o mare răspândire olandeză de mâncare gata și ne îmbrăcăm amândoi.”

Cei care nu se pot alătura prietenilor și familiei sunt bineveniți în comunitatea online, a declarat bloggerul Eurovision, William Lee Adams.

„Eurovisionul a devenit o scuză pentru a fi mai social, o scuză pentru a ne aduna”, a spus Adams, care a organizat și un concert la distanță pentru a conecta publicul îndepărtat fizic.

Rotterdam a ajuns, de asemenea, la lansarea provocării de dans #SWINGALONG, cu participanți selectați care își proiectează videoclipurile pe un zgârie-nori.