Din ce cauză, noile norme UE de coordonare a securității sociale se află într-un punct mort?

Modernizarea normelor de coordonare a securității sociale a UE se află din nou într-un impas, în condițiile în care mandatul actual este pe sfârșite, iar Consiliul nu a reușit încă să găsească un compromis între statele membre.

În decembrie 2016, Comisia Europeană a propus pentru prima dată o revizuire a legislației existente [which applies since 2010] pentru a facilita libera circulație a persoanelor în cadrul UE, făcând ca normele celor 27 de sisteme naționale diferite de securitate socială să fie mai echitabile, mai clare și mai ușor de aplicat.

Însă, mai mult de șapte ani mai târziu, dosarul a cunoscut 18 triloguri, 12 președinții rotative ale UE și două acorduri provizorii rămân fără un rezultat pozitiv, susțin deputații europeni.

În opinia sa, „Cel puțin cinci milioane de lucrători mobili, inclusiv lucrători sezonieri și transfrontalieri, se bazează pe reguli clare în ceea ce privește prestațiile de șomaj la care au dreptul”, a declarat joi (15 februarie), într-o declarație, deputatul european Dragoș Pîslaru (Renew Europe), președintele comisiei pentru ocuparea forței de muncă.

În cadrul ultimului raport al Comisiei, în anul 2020, se arată că numărul lucrătorilor transfrontalieri numai în UE și în țările AELS (inclusiv Elveția și Norvegia) se ridica la 1,7 milioane.

Astfel, „În calitate de reprezentanți ai cetățenilor europeni, nu putem neglija drepturile lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri”, a adăugat el.

Însă, dosarul a văzut al doilea și ultimul acord provizoriu în anul 2021 [the first was in 2019] și apoi a intrat în impas până la precedenta președinție spaniolă a UE, când statele membre au fost „destul de aproape” de un compromis asupra întregului pachet, a declarat pentru EUobserver Gabriele Bischoff (S&D), eurodeputatul lider, care a declarat pentru EUobserver.

Cu toate acestea, în timp ce revizuirea este un dosar important pentru actuala președinție belgiană a UE, aceasta a optat să încerce să divizeze reforma, având în vedere agenda strânsă înaintea viitoarelor alegeri pentru Parlamentul European din iunie.

Astfel, „Este corect să spunem că este un text foarte complicat și extrem de politic”, a declarat un diplomat UE, referindu-se la abordarea belgiană de a conveni doar asupra acelor părți ale reformei în care are cele mai mari șanse de a găsi un consens în rândul statelor membre.

Și în timp ce viziunea Consiliului este de a face cel puțin unele progrese în aceste chestiuni, parlamentul consideră inacceptabil să renunțe la ceea ce consideră a fi puncte esențiale ale reformei.

În opinia sa, „Ar trebui să încerce cu adevărat să folosească timpul rămas pentru a vedea dacă este posibil un compromis”, a declarat Bischoff pentru EUobserver.

În acest sens, eurodeputatul socialist german crede că există încă o șansă de a ajunge la un acord – dacă belgienii au voința și curajul de a face acest lucru.

„Parlamentul este pregătit până în ultimul moment să închidă acest dosar”, a adăugat ea – dar numai la pachet.

Cu toate acestea, cu puțin timp rămas, nu va exista o altă abordare în timpul președinției belgiene a UE, a aflat EUobserver.

Acest lucru înseamnă că reforma pentru facilitarea mobilității forței de muncă în interiorul UE va trebui să aștepte până la următorul mandat, care va fi preluat (dacă va fi preluat) în timpul președinției ungare a UE, care începe la 1 iulie 2024.

Sursa: euobserver.com