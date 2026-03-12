Mihai Gâdea îl acuză pe George Simion că a făcut un joc împotriva României

Liderul AUR, George Simion, a provocat un scandal în Parlament după ce a anunțat că partidul său se opune solicitării SUA de a spori numărul de militari în România. Realizatorul TV Mihai Gâdea a analizat gestul și a acuzat că Simion a făcut un joc periculos, care nu servește intereselor țării.

În emisiunea „Sinteza Zilei”, de la Antena3, Gâdea a arătat cum liderul AUR și-a schimbat radical poziția față de prezența militară americană. Simion a motivat votul negativ prin faptul că „România e împinsă în război”, deși anul trecut avertiza că plecarea trupelor SUA ar lăsa România și Polonia în pericol în fața Rusiei. „Prin ce a făcut astăzi George Simion, e clar că a făcut un joc, și nu cel al României. Al cui oare o fi fost jocul făcut de Simion?”, a întrebat retoric Mihai Gâdea.

Ce doresc americanii în România?

Analistul a explicat că momentul este unul de răscruce pentru viitorul țării, într-un context geopolitic în care ordinea mondială se reface. „Ce doresc americanii în România? Momentul de astăzi este unul care, veți vedea, va conta foarte mult pentru viitorul țării”, a spus Gâdea. El a subliniat eforturile diplomatice recente ale liderilor de la București pentru a consolida parteneriatul strategic cu SUA. Printre aceștia se numără Sorin Grindeanu, care a avut o vizită în Israel și ar putea ajunge la Washington, vicepremierul Cătălin Predoiu, care s-a întâlnit în SUA cu șeful FBI și procurorul general, dar și Nicușor Dan, prezent la Consiliul Păcii.

AUR a încercat să se scuture de „rumegușul rusesc”

Mihai Gâdea a amintit și de vizita lui George Simion la Washington, finanțată cu „milioane de dolari din bani publici” prin contracte de lobby. Efortul nu a avut însă rezultatele scontate, liderul AUR nereușind să se întâlnească cu oficiali de la vârf. „Ei (cei din AUR) au încercat ‘să facă un duș’, să scoată toată mizeria, rumegușul rusesc de pe ei și să se prezinte la Washington ca niște parteneri de încredere în Romania”, a afirmat Gâdea. El a catalogat gestul recent al lui Simion drept „fabulos”, acuzându-l că l-a amenințat pe noul ambasador al SUA la București, Darryl Nirenberg. Din plenul Parlamentului, Simion i-a transmis diplomatului: „Citându-l pe poetul nostru național Mihai Eminescu, cât suntem încă pe pace, vă spunem bine ați venit!”.

„Dacă pleacă americanii din România e nenorocire”

Contradicția dintre declarațiile trecute și acțiunile prezente ale lui George Simion a fost un punct central al analizei. Într-un interviu acordat anul trecut unei televiziuni din Polonia, liderul AUR susținea că, dacă trupele americane părăsesc România și Polonia, „suntem praf” și „e nenorocire”. Acum, însă, partidul său a votat exact împotriva consolidării prezenței americane. Mihai Gâdea a avertizat asupra riscurilor unui refuz. „Ce ar fi însemnat astăzi ca Romania sa spună NU? Ar fi însemnat că exista riscul ca aceste trupe sa plece din România”. Mai mult, a apărut o scrisoare a unui oficial american în care se arată că Simion ar fi făcut demersuri pentru excluderea României din programul Visa Waiver. „Cred ca domnul George Simion, de astazi înainte, se întoarce în ‘căsuța’ în care era și, cu fiecare zi care trece, va deveni istorie. Membrii din partidul său îl părăsesc”, a conchis Gâdea.