Acțiunile Bed Bath & Beyond urcă spre cea mai lungă serie de câștiguri din ultimele 3 luni

Acțiunile Bed Bath & Beyond Inc. au sărit cu 34,4% în tranzacțiile de dimineață miercuri, în timp ce acțiunile retailerului de articole pentru casă cu probleme și-au extins saltul asemănător cu cel din meme la o a treia sesiune consecutivă.

Acțiunile companiei aflate în dificultate și, uneori, acțiuni meme au încheiat ședința de marți cu o creștere de 22,5%, care a urmat unei creșteri de 17,6% luni. Raliul a fost alimentat de speculațiile din social-media, potrivit platformei de tranzacționare cu amănuntul Capital.com, care a declarat că nu este probabil ca această revenire să dureze.

O serie de trei zile de câștiguri ar fi cea mai lungă astfel de serie de la cea de patru zile care s-a încheiat la 12 ianuarie 2023.

Raliul a venit după ce Bed Bath & Beyond's

BBBY,

+34.90%

a închis vineri la un minim record de 24 cenți, după o prăbușire de 22,6% în trei zile, după ce compania a dezvăluit o vânzare de peste 100 milioane de acțiuni. Retailerul, care încearcă să evite falimentul, a declarat că ar putea vinde acțiuni în valoare de până la 300 de milioane de dolari.

Acțiunile companiei au scăzut cu 81,6% în 2023, în comparație cu S & P 500

SPX,

-0.05%

câștig de 8%.

Au fost câteva luni tumultuoase pentru retailer, care a anunțat o altă ofertă de acțiuni la începutul acestui an. Acest lucru a venit după doi ani tulburi, marcați de pași greșiți strategici, consum de numerar, tendințe de afaceri subiacente dificile și impactul pandemiei COVID-19. La începutul acestei luni, compania a emis un avertisment privind vânzările care a trimis acțiunile la un nivel minim record la acel moment.

Bed Bath & Beyond insistă, de asemenea, pentru o divizare inversă a acțiunilor. Într-o depunere recentă, compania a declarat că o adunare specială a acționarilor va avea loc pe 9 mai pentru a vota propunerea. Votul se referă la posibilitatea de a efectua o divizare inversă a acțiunilor “la un raport cuprins între 1 la 10 și 1 la 20, acest raport urmând să fie stabilit la discreția Consiliului de administrație”, potrivit documentului.

Stocktwits, o platformă socială pentru investitori și comercianți, a înregistrat o mulțime de activități legate de Bed Bath & Beyond. “Sentimentul și volumul mesajelor de pe platformă au înregistrat o creștere ieri și astăzi în comparație cu săptămâna trecută”, a declarat pentru MarketWatch Tom Bruni, redactorul principal al Daily Rip & Markets, buletinul informativ al Stocktwits.

“Este important să subliniem faptul că pozițiile multor investitori de retail cu acțiuni meme sunt atât de subacvatice încât narațiunea este mai mult atât de autoironică decât entuziastă, cu tone de comentarii de genul “trebuie doar să se deplaseze în sus cu 5000% mai mult și m-aș rupe chiar!””, a adăugat el.

Bruni a remarcat, de asemenea, că societățile care se declară în stare de faliment sfârșesc adesea prin a se mobiliza după aceea, citând exemplul recent al National CineMedia Inc.

NCMI,

+4.31%,

ale căror acțiuni au sărit săptămâna trecută după ce au solicitat protecția împotriva falimentului din capitolul 11.

“Un motiv potențial pentru acest lucru este că investitorii pot crede că o reorganizare poate fi cea mai bună șansă de supraviețuire a companiei”, a declarat el pentru MarketWatch. “Investitorii ar putea paria că Bed Bath & Beyond ar putea fi nevoită, în cele din urmă, să urmeze această cale. Cu toate acestea, nu vom ști până când nu va avea loc votul de luna viitoare privind divizarea inversă a acțiunilor”.

În plus, falimentul declanșează adesea o raliu de acoperire scurtă, potrivit lui Bruni, care observă că investitorii bearish nu vor să-și riște profiturile în încercarea de a stoarce ultimul strop de suc din acțiune. “Atunci când o companie dă faliment, este în general un semn că teza dvs. bearish a fost corectă și puteți lua câteva jetoane de pe masă”, a adăugat el. “Foarte puțini investitori vor merge pe o acțiune până la zero, deoarece riscul nu merită în multe cazuri.”

“De asemenea, în acel moment, există puține stimulente pentru ca oamenii care au scăzut mult în investiția lor să vândă pentru o pierdere”, a spus Bruni. “Ei preferă să dețină și să vadă ce se întâmplă”. Între “deținătorii de pungi” și acoperirea short-urilor, există mai multă cerere decât ofertă pentru acțiuni, astfel încât prețurile cresc, potrivit lui Bruni. “Apoi, acest lucru se poate alimenta de la sine dacă durează mai mult de câteva ore/zile”, a adăugat el.

La începutul acestei luni, Bed Bath & Beyond a anunțat un nou program de consignație a vânzătorilor cu ReStore Capital în încercarea de a-și spori inventarul. Carol Spieckerman, președinte al firmei de consultanță în domeniul comerțului cu amănuntul Spieckerman Retail, a declarat pentru MarketWatch că planul de consignație se simte ca “o trecere Hail Mary”.

Spieckerman a declarat că Bed Bath & Beyond continuă “o luptă puternică” pe fondul unor distrageri tot mai mari, cum ar fi procesul recent de compensare a fostului director executiv Mark Tritton împotriva companiei. Procesul susține că, în ianuarie, Bed Bath & Beyond a încetat să mai facă plățile datorate în conformitate cu acordul de separare a lui Tritton. Conform termenilor acordului, Bed Bath & Beyond trebuia să îi plătească lui Tritton 6.765.000 de dolari în rate raționalizate pe o perioadă de 24 de luni începând cu iulie 2022, potrivit procesului. Plățile au fost efectuate din iulie 2022 până în ianuarie 2023, se arată în document.

Bed Bath & Beyond a declarat pentru MarketWatch că societatea nu comentează chestiuni juridice.

Dintre cei opt analiști intervievați de FactSet care acoperă Bed Bath & Beyond, doi au echivalentul ratingurilor de păstrare și șase au echivalentul ratingurilor de vânzare.

Reportaj suplimentar de Tomi Kilgore.

