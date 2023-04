Germania sfâșiată din cauza politicii energetice în timp ce centralele nucleare se închid

Ultimele centrale nucleare rămase din Germania vor fi oprite sâmbătă, marcând un moment decisiv într-o țară care a adăpostit de multă vreme un scepticism profund față de energia atomică.

Activitățile antinucleare au salutat închiderea a trei reactoare drept un triumf, după o întârziere temporară după ce invazia Ucrainei de către Vladimir Putin anul trecut a forțat Berlinul să caute alternative la gazul rusesc. Criticii văd închiderea ca pe un act de nebunie într-un moment în care rezervele de energie ale Europei rămân precare și lumea se străduiește să se îndepărteze de combustibilii fosili.

Cu toate acestea, aproape toată lumea este de acord că nu există întoarcere.

„Închidem fabrici de clasă mondială care au fost operate în siguranță și fiabil de zeci de ani de către personal și experți de talie mondială”, a declarat Leonhard Birnbaum, directorul executiv al companiei germane de utilități Eon, pentru ziarul Handelsblatt luna trecută. Dar șeful, a cărui companie deține Isar 2 în Bavaria, unul dintre cei trei fiind închis, a recunoscut că „era energiei nucleare s-a încheiat în sfârșit” în Germania.

Proteste împotriva energiei nucleare în Germania în 1986 © Patrick Piel/Gamma-Rapho/Getty Images Angela Merkel vizitează un depozit de deșeuri nucleare în 1995, când era ministrul german al mediului © Schoelzel/ullstein bild/Getty Images

După zeci de ani de proteste antinucleare, momentul decisiv a venit în 2011, când cancelarul Angela Merkel – un fizician calificat care a fost un susținător vocal al energiei nucleare – a făcut o întoarcere dramatică după ce un tsunami a provocat prăbușirea a trei reactoare de la Japonia. Centrala electrică Fukushima Daiichi.

Merkel a anulat o decizie anterioară de a prelungi durata de viață a centralelor nucleare ale țării până în 2036, aminând data de eliminare treptată până în 2022.

„Înainte de Fukushima. . . Eram convinsă că era foarte puțin probabil ca (un accident) să aibă loc într-o țară de înaltă tehnologie cu standarde înalte de siguranță”, a spus ea într-un discurs la trei luni după dezastru. „Acum s-a întâmplat.”

Mișcarea antinucleară din fosta Germanie de Vest datează din anii 1970, când o campanie populară a oprit cu succes construcția unei centrale nucleare în cătunul Wyhl de sud-vest. Accidentele nucleare de la Three Mile Island din SUA în 1979 și de la Cernobîl în 1986 au alimentat această mișcare și au generat un scepticism de durată față de tehnologie în diferite părți ale societății.

Dolores Augustine, autoarea cărții Taking on Technocracy: Nuclear Power in Germany, 1945 to the Present, a spus că unii observatori externi au văzut atitudinea antinucleară a Germaniei ca un produs inevitabil al unei țări uneori stereotipate ca un loc plin de „tipuri Birkenstock”.

Dar ea a spus că succesul militanților anti-nucleari este departe de a fi garantat, având în vedere că ei contestă puternicii giganți industriali ai Germaniei și mulți dintre politicienii și oamenii de știință ai săi.

Alți factori care au jucat în succesul mișcării germane au fost înclinația statului către o poliție mai ușoară după excesele perioadei naziste și un sistem politic descentralizat, consensual. De asemenea, mișcarea a dat naștere, în 1980, a ceea ce avea să devină cel mai de succes Partid Verzilor din Europa.

„Majoritatea mișcărilor se epuizează”, a spus Augustine. „Dar cu mișcarea (germană) a puterii antinucleare, există o continuitate uimitoare în care o generație o predă alteia.”

Cu toate acestea, invazia Ucrainei de către Putin anul trecut a aruncat în aer dezbaterea asupra meritelor energiei nucleare. După ce a importat anterior mai mult de jumătate din gazele sale naturale din Rusia, Germania s-a confruntat cu creșterea prețurilor la energie și avertismente cu privire la riscul de pene de curent. Alte țări din Europa, în special Franța și națiunile din Europa Centrală și de Est, rămân în mod declarat în favoarea puterii atomice ca o modalitate de a-și consolida independența energetică, reducând în același timp emisiile de carbon.

Opinia publică din Germania s-a schimbat și după ce Putin a invadat Ucraina. Un sondaj din august 2022 comandat de revista Der Spiegel a constatat că 67% dintre germani sunt în favoarea unei prelungiri cu cinci ani a centralelor nucleare ale țării. Patruzeci și unu la sută au sprijinit construirea de noi fabrici. Într-un sondaj similar, cu trei decenii mai devreme, doar 3% au spus da.

Cu toate acestea, Verzii germani, acum parte a guvernului de coaliție tripartit condus de Olaf Scholz, și-au băgat în picioare și au fost de acord să amâne închiderea doar cu câteva luni pentru a acoperi orice decalaj cauzat de criza energetică din timpul iernii. Ministrul economiei verzi, Robert Habeck, a susținut că cele trei centrale rămase – care la începutul anului 2022 generau aproximativ 6% din furnizarea de energie electrică a țării – ar fi făcut o mică diferență în eforturile de economisire a gazelor naturale.

Modul în care Germania a ales să renunțe treptat la energia nucleară, recurgând la combustibilii fosili ca un diferență, chiar dacă crește masiv sursele regenerabile, a fost foarte controversat.

Centrala nucleară Neckarwestheim 2 din Neckarwestheim, Germania © Alex Kraus/Bloomberg

Țara a redeschis fabrici de cărbune fără naftalină în urma invaziei Ucrainei – o decizie aparent în contradicție cu angajamentele de a elimina treptat cărbunele până în 2030 și de a deveni neutru în carbon până în 2045.

Militantul britanic de mediu George Monbiot a comparat anul trecut oprirea nucleară a Germaniei cu Brexit, descriind-o „ca un act inutil de autovătămare, determinat de dezinformare și alocarea irațională a vinei”.

Printre criticii interni ai opririi se numără Jens Spahn, un membru al parlamentului creștin-democraților (CDU), care a spus că a fost o „greșeală” ca partidul său, sub Merkel, să elimine treptat energia nucleară înainte de a abandona cărbunele. Dar aceste erori au fost agravate, a spus el, de guvernul lui Scholz.

„Dacă ar trebui să decid pe care să păstrez – cărbunele sau nuclearul – în aceste vremuri de criză când avem nevoie de ceva care să înlocuiască gazul, aș alege întotdeauna nuclearul”, a spus el.

Apărătorii opririi subliniază impactul pe termen lung asupra investițiilor.

Deși „ar putea fi necesar să se folosească puțin mai mult cărbune”, a spus Ottmar Edenhofer, directorul Institutului Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic, finanțat de guvern, prelungirea duratei de viață a centralelor nucleare ar „cauza costuri politice enorme” și ar descuraja investitorii să pună bani în surse regenerabile și centrale pe gaz.

În loc să relueze dezbaterile vechi, a susținut el, Germania ar trebui să se concentreze pe noile tehnologii precum hidrogenul, combustibilii și captarea carbonului.

Germania are încă de lucru pentru dezmembrarea centralelor electrice din Bavaria, Baden-Württemberg și Saxonia Inferioară, care își vor înceta activitatea sâmbătă, precum și a aproape 30 care fuseseră deja scoase din funcțiune. Procesul de dezmembrare a unei centrale nucleare durează în jur de 15 ani și autoritățile încă nu au găsit o soluție pentru depozitarea deșeurilor radioactive care pot rămâne letale timp de câteva sute de mii de ani.

Guvernul german plănuise să aleagă un site până în 2031, dar în noiembrie oficialii au recunoscut că probabil că vor rata acest termen.

„De îndată ce se ia decizia cu privire la locul unde va fi locația, va exista un strigăt”, a declarat Astrid Mignon Kirchhof, istoric de mediu la Institutul de Tehnologie Karlsruhe. „Nu sunt sigur că vom găsi o soluție ușoară.”

Sursa – www.ft.com