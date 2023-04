Ghidul Noble Rot pentru Burgundia

În 2012, înainte să devin importator de vin și restaurator, am vizitat Burgundia împreună cu tatăl meu. Mă apucasem de vin în timp ce lucram în muzică – eram șeful departamentului A&R la Parlophone și MD al Island Records – și să văd de aproape aceste podgorii și sate faimoase a fost atât de interesant.

Mereu iau trenul spre Burgundia – este mult mai frumos decât zborul. Eu iau Eurostar de la Londra la Paris, apoi trenul de la Gare de Lyon la Dijon. În cele din urmă, închiriez o mașină în Dijon și cobor prin Marsannay, Fixin, Gevrey-Chambertin. Ajungi în Nuits-St-George și Beaune. Traseul este ca cele mai mari hituri de vinuri roșii.

Podgoriile Vosne-Romanée © Benjamin McMahon Keeling intră în La Maison des Vins din Vosne-Romanée © Benjamin McMahon Hospices de Beaune, unde are loc o licitație anuală de vin © Benjamin McMahon

Când semnam trupe, făceam o judecată asupra muzicii, dar și asupra persoanei, energiei și pasiunii lor. La fel este și cu vinificatorii. Pentru unii o fac pentru că au moștenit o proprietate viticolă și este doar o slujbă. Dar vine o nouă generație în Burgundia care este foarte pasionată: vinificatori precum Charles Lachaux – un adevărat superstar în Burgundia în acest moment – ​​și Lamy-Caillat, un domeniu minuscul din Chassagne-Montrachet care face vinuri bogate, dar cu adevărat proaspete. . Când Mark (Andrew, co-fondatorul Noble Rot) și cu mine le-am gustat prima dată, ne-au ridicat firele de păr de pe ceafă.

Keeling în Beaune © Benjamin McMahon Casa lui Jacqueline din Vosne-Romanée © Benjamin McMahon

Am lansat revista Noble Rot pentru că am vrut să vorbim despre vin într-un mod diferit; pentru a uni punctele cu alte lucruri creative, cum ar fi artele, muzica, mâncarea. Unul dintre catalizatori l-a intervievat pe Mike D de la Beastie Boys, după ce a aflat că era un coleg iubitor de Burgundia. Zece ani mai târziu, încă mai contribuie la revistă.

Traseul este ca cele mai mari hituri de vinuri roșii

Comuna Vosne-Romanée este epicentrul vinurilor roșii din Burgundia – găzduiește nume mari precum Romanée-Conti și Leroy. Mugneret-Gibourg are un mic hotel acolo numit La Maison de Jacqueline care este absolut minunat; doar cinci camere realizate într-un stil modern, elegant. Domaine du Comte Liger-Belair a deschis recent și un bar de vinuri și un magazin în sat, La Cuverie, care are vedere la frumoasa podgorie Clos du Château.

Keeling se îndreaptă spre Caves Madeleine pentru „mâncare franțuzească sinceră, făcută simplu și bine, care este ceea ce vreau să mănânc când beau Burgundy” © Benjamin McMahon Caves Madeleine este populară printre tinerii vignerons © Benjamin McMahon

Unul dintre barurile mele de vin preferate din Beaune este un loc mic și drăguț numit Caves Madeleine. Are o masă comună mare, așa că poți vorbi mereu cu oamenii și este popular printre tinerii vigneroni. Există o listă de vinuri foarte bună, iar mâncarea este grozavă – mâncăruri tradiționale, cum ar fi puiul prăjit într-un sos vin jaune cu quenelles de știucă. Mâncare franțuzească sinceră făcută simplu și bine, ceea ce vreau să mănânc când beau Burgundy. În apropiere se află și La Dilettante, care servește mezeluri, terine și brânză. Lista de vinuri este absolut ucigașă, puțin mai naturală decât unele, cu o mulțime de vin jaune grozav din Jura și Burgundy greu de obținut.

Lista barului de vinuri La Dilettante conține niște burgunde greu de obținut © Benjamin McMahon

A existat de mult timp un decalaj pe piața unui hotel de lux din Beaune, dar Maison 1896 – care se deschide în această vară – pare că ar putea schimba jocul. Este o colaborare între Maison Joseph Drouhin, bucătarul Charles Phan din San Francisco și co-fondatorul și directorul de vinuri al Saison Hospitality, Mark Bright.

Am avut un sejur minunat cu soția și copiii mei la The Hungry Cyclist Lodge din Auxey-Duresses – este o moară de apă transformată din secolul al XVII-lea, condusă de un englez pe nume Tom Kevill-Davies. Este amplasat pe un teren minunat, cu livezi, pajiști, un iaz și o piscină. Poți găti pentru tine sau Tom va găti pentru tine. Și închiriază și biciclete, ceea ce este o modalitate grozavă de a explora Burgundia. Este chiar lângă Meursault – care este foarte frumos – și la doar 15 minute de mers cu mașina de Beaune.

Keeling în barul de vinuri și magazinul La Cuverie din Domaine du Comte Liger-Belair din Vosne-Romanée © Benjamin McMahon

Beaune în sine este plăcut să te plimbi, cu clădirile din calcar palid și piețele pietruite. În centru ai faimosul Hospices de Beaune, care datează din Evul Mediu. Aici are loc licitația anuală de vin Hospices de Beaune. Există, de asemenea, librăria Athenaeum, care are o selecție uriașă de titluri de mâncare și vin, precum și accesorii vinoase. Și are un magazin de vinuri care prezintă noi producători interesanți – am găsit mai mulți pentru afacerea noastră acolo. Pivnițele din Drouhin, care datează din secolul al XIII-lea, merită și ele vizitate – au o atmosferă minunată.

Vizitez Burgundia de trei sau patru ori pe an și merg aproape întotdeauna în iunie în preajma zilei mele de naștere – este minunat atunci pentru că podgoriile sunt toate luxuriante și verzi. Chiar și acum, de fiecare dată când ajung, mă simt la fel de interesant ca dimineața de Crăciun.

Cel de-al treilea restaurant al lui Noble Rot se va deschide luna aceasta în Piața Shepherd din Londra

Sursa – www.ft.com