Congresul SUA este vinovat de propria impotență în materie de comerț

Există puține lucruri mai indignate decât membrii Congresului SUA împiedicați să își arunce greutatea, iar apărarea amorului lor propriu este în plină desfășurare cu privire la obiceiul administrației Biden de a încheia acorduri comerciale fără a le cere.

Marți, cei doi parlamentari democrați de cel mai înalt rang în materie de politică comercială, senatorul Oregon Ron Wyden și congresmanul din Massachusetts Richard Neal, au atacat noul acord al Casei Albe cu Japonia privind securizarea mineralelor critice. Acordul are un conținut puțin obligatoriu: este în esență un truc pentru a respecta litera Congresului care cere ca țările să aibă un acord comercial cu SUA pentru a avea acces la subvențiile pentru vehiculele electrice în cadrul Legii privind reducerea inflației.

Săptămâna trecută, Katherine Tai, reprezentantul comercial al SUA, a avut parte de o situație și mai dificilă într-o audiere la Capitol Hill. Parlamentari din ambele partide și din ambele camere s-au plâns că administrația nu a cerut Congresului “autoritatea de promovare a comerțului” necesară pentru a supune acordurile comerciale la un vot direct de sus în jos și a neglijat Organizația Mondială a Comerțului.

Aceste critici sunt în mare parte corecte. Administrația Biden a renunțat la semnarea unor acorduri comerciale de fond cu caracter obligatoriu care necesită autorizarea Congresului. A rămas în afara Parteneriatului Trans-Pacific (TPP), pentru care SUA a condus negocierile sub George W Bush și Barack Obama, dar pe care le-a abandonat apoi sub Trump. Ca înlocuitor, a inventat un “Cadru economic indo-pacific”, sincer destul de slab, bazat pe acorduri de cooperare soft.

Administrația Biden are cu siguranță politici care afectează comerțul. Aceasta cheltuiește sume mari pentru a construi lanțuri de aprovizionare cu tehnologie ecologică și semiconductori la nivel național și extinde rapid sancțiunile împotriva Rusiei și controalele asupra exporturilor de tehnologie către China. Dar multe dintre ele sunt puse în aplicare direct, folosind diverse puteri executive sau marje de manevră interpretative fără a face referire la Congres și, ca atare, au o calitate de “trage din șold” care alarmează Capitoliul – și adesea și aliații SUA. Chiar dacă aprobați orientarea generală a intervențiilor lui Biden, pare riscantă extinderea și mai mult a precedentului trumpian al unui executiv în mare măsură fără constrângeri, care improvizează politica comercială cu orice instrumente care îi vin la îndemână.

Cu toate acestea, faptul că Congresul se plânge de acest lucru ignoră istoria recentă și propriul său rol în subminarea strategiei comerciale a SUA. După cum subliniază Kathleen Claussen, profesor de drept la Universitatea Georgetown și fost consilier general asociat al USTR, mini-tranzacțiile nu au început cu Biden sau chiar cu Donald Trump – deși acordul “faza 1” al lui Trump cu China, care a inclus promisiuni chinezești ineficiente de a cumpăra exporturi americane, le-a făcut cu siguranță publice.

Claussen notează că există deja peste 1.200 de “acorduri executive comerciale” care se întind pe parcursul a zeci de ani. Din punct de vedere juridic, acestea există într-o zonă oarecum neclară, în afara procesului formal în care administrația negociază acordurile și Congresul le aprobă. Presiunea pentru mai multe astfel de acorduri a apărut în parte din cauza faptului că exporturile se confruntă din ce în ce mai des cu bariere de reglementare netarifare, cum ar fi siguranța alimentară, accesul la conductele de energie sau normele privind dispozitivele medicale, pe care acordurile comerciale tradiționale au reușit cu greu să le abordeze. Dar Congresul nu a ajutat cu nimic, permițându-se să fie capturat de interese speciale care țin acordurile ostatice pentru mici colțuri ale economiei americane și care tratează dreptul internațional ca pe un supliment opțional.

După cum spune Claussen, Camera și Senatul au reușit să adopte exact un singur acord comercial formal major în ultimul deceniu – actualizarea acordului Nafta cu Canada și Mexic în 2020. Ei nu au reușit să aprobe TPP, un acord mult mai important, după ce textul a fost semnat sub administrația Obama în 2016, după opt ani de negocieri.

TPP a fost conceput pentru a proiecta un model american de comerț și dezvoltare într-o regiune cu o creștere economică ridicată, în concurență cu influența chineză. Dar chiar înainte ca Trump să retragă SUA, acordul s-a blocat la Capitoliu din cauza unor interese speciale cu viziune scurtă, fiind blocat de industriile farmaceutice și de tutun din cauza unor prevederi care nu le plăceau.

TPP a fost, la rândul său, un plan B după eșecul așa-numitei “runde de negocieri comerciale de la Doha”, a cărei moarte a fost grăbită de satrapii din Congres ai agriculturii americane (agricultura reprezintă doar 0,7 % din PIB-ul SUA) care au cerut un acces nefezabil din punct de vedere politic la piețele de export din țări precum India. De asemenea, Congresul a împiedicat, de fapt, ca SUA să se conformeze deciziilor OMC în probleme precum subvențiile pentru bumbac ani la rând.

În ceea ce privește rezistența în fața executivului, Congresul nu a reușit să adune curajul de a-l ține în frâu pe Trump și războiul său comercial unilateral distructiv cu China. Plângerile senatorului din Pennsylvania Pat Toomey, care ulterior s-a retras din Congres – nu există nimic mai curajos decât un deputat care se retrage – au primit prea puțin sprijin din partea colegilor.

Natura rapid schimbătoare a globalizării și un rol sporit al geopoliticii și securității aveau să fie întotdeauna o presiune asupra mijloacelor lente și deliberative ale SUA de a încheia acorduri comerciale. Dar faptul că sistemul a alunecat atât de repede într-unul condus de acțiunile neconstrânse ale Casei Albe reprezintă un eșec al Congresului, precum și o acaparare a puterii de către executiv. Istoria recentă sugerează că SUA riscă fie să aibă o politică comercială care să tragă din șold, fie să nu aibă nicio politică comercială.

Sursa – www.ft.com