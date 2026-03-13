Peste 80% dintre copiii de 3-5 ani știu deja să folosească un smartphone

Cifrele sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Aproximativ 80% dintre copiii cu vârste între 3 și 5 ani din Italia, de exemplu, știu deja cum să folosească telefonul mobil al părinților. Specialiștii avertizează că acest obicei, tot mai răspândit la nivel global, influențează dramatic modul în care cei mici învață, dorm și interacționează cu lumea din jur.

Generația „touchscreen” și bona digitală

Trăim vremuri în care aproximativ 68% din populația globului deține un telefon mobil. Cei născuți și crescuți în contact permanent cu dispozitivele digitale sunt cunoscuți drept „nativi digitali”. Vorbim, mai exact, de două generații: Generația Z, formată din cei născuți de la mijlocul anilor ’90 până la începutul anilor 2010, și Generația Alpha, adică toți copiii născuți după 2010. Pentru ei, ecranul nu este o noutate, ci un dat.

După lansarea primului iPhone în 2007, lucrurile au explodat. Dispozitivele s-au răspândit rapid, iar copiii care cresc înconjurați de ele sunt adesea numiți „generația touchscreen”. Pandemia nu a făcut decât să accelereze fenomenul. Dacă înainte de lockdown-uri doar 9% dintre copiii de 1-5 ani aveau propriul telefon, după pandemie procentul a sărit de 14%. Mai mult, dintre copiii de 6-10 ani, peste jumătate dețin deja un dispozitiv personal. Nu de puține ori, telefonul devine o „bonă digitală”, o suzetă emoțională folosită de părinți pentru a-i calma sau a-i ține ocupați pe cei mici.

Impactul asupra creierului și capacității de învățare

Studiile recente arată că expunerea timpurie la ecrane poate avea consecințe serioase. Utilizarea frecventă a acestora poate reduce capacitatea de concentrare și performanța cognitivă la copiii mici. Și totuși, există și un revers al medaliei. Anumite videoclipuri educaționale și aplicații interactive pot sprijini învățarea limbajului, însă numai cu o condiție: să fie utilizate împreună cu un părinte, care poate explica și oferi context informației.

V-ați gândit vreodată la impactul unui simplu televizor lăsat pornit în fundal? Acesta poate afecta atenția copiilor, calitatea interacțiunii cu părinții și, pe termen lung, modul în care cei mici dezvoltă relații sociale. Creierul copiilor este extrem de plastic, iar experiențele din mediul înconjurător îi modelează structura și funcționarea.

De la dureri de cap la probleme de somn

Dincolo de cifre, efectele se văd și la nivelul sănătății fizice. Orele petrecute în fața ecranelor sunt asociate cu un stil de viață sedentar, creștere în greutate, dureri de cap și disconfort în zona gâtului și a umerilor. Unele studii indică legături chiar și cu apariția unor probleme de comportament, precum anxietatea sau agresivitatea.

Somnul are și el de suferit. Lumina emisă de ecrane și conținutul stimulativ pot perturba ritmul natural al organismului. Copiii care petrec mai mult de două ore pe zi în fața dispozitivelor adorm mai greu. Mai mult, prezența unui televizor în dormitor este asociată cu o calitate mai scăzută a somnului și cu coșmaruri mai frecvente. Nici vederea nu scapă. Printre efectele des întâlnite se numără uscăciunea ochilor, oboseala oculară și dificultățile de focalizare, medicii observând chiar și apariția unor forme de strabism.

Recomandări clare de la organizațiile mondiale

Tehnologia afectează inclusiv relația dintre părinți și copii. Un studiu realizat pe copii cu vârste între 7 și 23 de luni arată că atunci când mama folosește frecvent telefonul, comunicarea devine mai puțin eficientă, iar copilul poate întâmpina dificultăți în reglarea emoțiilor. Academia Americană de Pediatrie, alături de Organizația Mondială a Sănătății, a trasat câteva limite clare:

Pentru copiii sub 2 ani, ecranele ar trebui complet evitate.

Între 2 și 5 ani, timpul petrecut în fața ecranelor nu ar trebui să depășească o oră pe zi.

Între 5 și 8 ani, limita maximă este de două ore pe zi.

specialiștii recomandă evitarea ecranelor în timpul meselor sau înainte de culcare. Aceștia subliniază că tehnologia nu ar trebui să devină un instrument de calmare a copiilor. Unul dintre cele mai mari pericole este că timpul petrecut online reduce timpul alocat activităților esențiale, precum joaca liberă sau interacțiunea directă cu alți copii. Tehnologia poate fi un instrument util, dar nu trebuie să înlocuiască experiențele din viața reală.