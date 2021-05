Nasdaq scade cu peste 2%, pe măsură ce investitorii renunță la acțiuni de creștere

Nasdaq a scăzut cu peste 2% marți, în timp ce scăderile accentuate ale stocurilor de creștere a megacapurilor au împins Wall Street sub niveluri de tranzacționare record, investitorii căutând adăpost în părți mai defensive ale pieței.

Companiile de tehnologie foarte apreciate, inclusiv Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc și Facebook Inc au scăzut între 2,3% și 4,2%.

Toate cele 11 sectoare majore S&P 500 au scăzut, tehnologia, serviciile de comunicații și consumatorii discreționari au scăzut cu peste 2% fiecare.

Sectoarele de bază ale consumatorilor, utilităților și sectoarele imobiliare au scăzut cel mai puțin.

„Când sunteți la maximuri din toate timpurile și piața se întoarce, cele care tind să ducă la dezavantaj sunt adesea stocurile cu beta ridicată, cum ar fi tehnologia”, a declarat Randy Frederick, vicepreședinte de tranzacționare și instrumente derivate pentru Charles Schwab în Austin, Texas.

„Când avem pauze sau retrageri, oamenii au tendința de a ieși din stocurile de creștere în nume mai defensive.”

Stimulul fiscal, vaccinările rapide și poziția acomodativă a Rezervei Federale au stimulat o revenire puternică în economia SUA și au împins Wall Street să atingă recorduri anul acesta. Așa-numiții „câștigători ai pandemiei”, însă, au început recent să cadă din favoare.

Piețele bursiere din SUA și Europa au înregistrat, de asemenea, o scădere bruscă a volumelor puternice de 0,5%, lăsând comercianții debusolați.

Media industrială Dow Jones a scăzut cu 235,73 puncte, sau 0,69%, la 33.877,50, S&P 500 a scăzut cu 56,17 puncte, sau 1,34%, cu 4.136,49, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 379,74 puncte, sau 2,73%, la 13.515,38.

Printre alte acțiuni, CVS Health Corp a câștigat 3,7% după ce a raportat un profit în primul trimestru peste estimările analiștilor și și-a ridicat prognoza pentru 2021.

Câștigurile din primul trimestru au fost în mare parte optimiste. Profiturile medii la companiile S&P 500 sunt de așteptat să crească cu 47,7% în trimestrul respectiv, comparativ cu prognozele unei creșteri de 24% la începutul lunii aprilie, potrivit datelor IBES de la Refinitiv.

Investitorii așteaptă, de asemenea, date pe tot parcursul săptămânii, inclusiv salariile lunare non-agricole ale Departamentului Muncii, care vor fi expediate vineri. Raportul va arăta o creștere a numărului de locuri de muncă în aprilie.

Problemele în scădere au depășit numărul avansanților pentru un raport de 2,37 la 1 pe NYSE și pentru un raport de 4,03 la 1 pe Nasdaq.

Indicele S&P a înregistrat 69 de noi maxime de 52 de săptămâni și nici un nou minim, în timp ce Nasdaq a înregistrat 66 de noi maxime și 87 de minime noi.