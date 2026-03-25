Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituție de credit listată la Bursa de Valori București, a anunțat planuri ambițioase pentru acționarii săi. Conducerea propune distribuirea unor dividende totale de 1,4 miliarde de lei din profitul înregistrat în 2025. Propunerea va fi supusă votului în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) programată pentru 28 aprilie 2026.

Dividende în cifre

Concret, dividendul brut propus este de 1,284 lei pe acțiune. Dacă acționarii își vor da acordul în ședința de la finalul lunii aprilie, plata efectivă a banilor se va realiza pe 30 iunie 2026. Suma provine din profitul net al băncii pentru anul 2025, care se ridică la 4,09 miliarde de lei. Din acest profit uriaș, o parte consistentă (aproximativ 3,85 miliarde de lei) va fi direcționată către rezerve, consolidând astfel poziția băncii.

Calendarul pentru investitori

Pentru investitorii care vor să încaseze acești bani, datele cheie sunt deja pe masă. Data de înregistrare propusă, cea care stabilește cine sunt acționarii îndreptățiți să primească dividendele, este 16 iunie 2026.

Iar „ex-date”, adică prima zi în care acțiunile se tranzacționează fără dreptul la dividend, a fost stabilită pentru 15 iunie.

Acțiuni gratuite din rezerve

Numai că distribuția de numerar nu este singura veste bună pentru acționari. Banca propune, în paralel, o majorare a capitalului social cu o sumă chiar mai mare: 1,57 miliarde de lei. Cum vine asta, mai exact? Operațiunea se va realiza prin încorporarea rezervelor deja constituite.

asta înseamnă că acționarii actuali vor primi acțiuni gratuite, proporțional cu deținerile lor. O dublă recompensă, așadar, pentru încrederea acordată băncii.

Alte puncte pe ordinea de zi

Adunarea Generală a Acționarilor va avea o agendă încărcată. V-ați întrebat ce se mai discută, pe lângă bani? Ei bine, pe listă se află aprobarea bugetului pentru anul 2026 și, un punct de greutate, alegerea unui nou Consiliu de Administrație pentru mandatul 2026-2030.

Se va discuta și un program de răscumpărare de acțiuni proprii. Programul vizează un număr de până la 5 milioane de titluri.

Acțiunile TLV sunt, de altfel, printre cele mai tranzacționate titluri de la BVB.