Un nou studiu al Biroului Național de Cercetare Economică (NBER) aruncă o nouă lumină asupra dinamicii cheltuielilor în cuplu. Când bărbatul trece la munca de acasă și preia mai multe sarcini legate de cumpărături, familia ajunge să cheltuiască cu aproximativ 5% mai mult pe produse similare. Iar asta într-un context în care prețurile din SUA, de exemplu, au explodat cu peste 25% din 2020, deci fiecare procent contează.

Un studiu care confirma banuielile

Cercetarea a analizat impactul muncii de la distanță asupra obiceiurilor de shopping și a descoperit că persoanele care lucrează de acasă tind să cheltuiască mai mult. Se cumpără mai multe produse, dintr-o gamă mai variată, adesea orientându-se spre variante mai scumpe și ignorând reducerile. Numai ca surpriza apare la analiza pe gospodării: creșterea prețurilor plătite la cumpărături este concentrată în rândul familiilor căsătorite și, mai specific, atunci când persoana care lucrează de acasă este bărbatul.

Stephanie Johnson, profesor asistent de finanțe la Universitatea Rice și unul dintre autorii studiului, spune că pot fi mai mulți factori în joc. S-ar putea ca bărbații să fie mai puțin experimentați la cumpărături, deci mai puțin familiarizați cu prețurile și ofertele. Sau poate petrec mai puțin timp în magazin, ceea ce reduce fereastra de oportunitate pentru a compara prețuri. Cum vine asta, mai exact? Johnson oferă o explicație directă.

„Poate fi și faptul că sunt cumva diferiți în ceea ce privește nivelul general de sensibilitate la preț. Poate pur și simplu nu le pasă la fel de mult.”

Ea adaugă că efectele de preț sunt de lungă durată (cheltuielile nu scad în timp) și se mențin atât la cumpărăturile online, cât și la cele fizice.

Vanatorul versus colectionarul

Dincolo de datele academice, psihologia consumatorului oferă explicații clare. Bărbații tind să „vâneze” atunci când fac cumpărături: vor să intre și să iasă rapid, ceea ce înseamnă că sacrifică adesea prețul pentru eficiență. În schimb, multe femei au fost socializate să compare prețuri, să urmărească oferte și să caute discounturi la produsele de bază pentru familie.

Paco Underhill, fondatorul firmei de consultanță în retail Envirosell, descrie plastic diferența. „Femeile vin la cumpărături având experiența necesară și tind să o facă rezonabil de rapid și disciplinat, în timp ce bărbații fac adesea cumpărături în supermarketuri și farmacii unde sunt mult mai dezorientați. Petrec mai mult timp, se pierd mai ușor. Și da, tind să cheltuiască mai mulți bani. Există mai multe achiziții de impuls.”

O diferență fundamentală.

Underhill pune totul pe seama experienței și a persoanei pentru care se fac cumpărăturile. Istoric, femeile au cumpărat pentru ele, pentru copii, parteneri și chiar părinți. Bărbații, pe de altă parte, au în minte de obicei o singură persoană. „Nu au aceeași experiență și sunt eminent mai puțin disciplinați pentru că sunt obișnuiți să cumpere pentru ei înșiși”, concluzionează el.

De la incompetenta la conflict

Numai ca o sesiune de cumpărături cu gafe poate duce la mai mult decât o ridicare din umeri sau un zâmbet amuzat. Nu de puține ori, femeile ajung să considere că soții lor practică „incompetența strategică” (weaponized incompetence), prefăcându-se neajutorați pentru a evita responsabilitatea unei sarcini. V-ați gândit vreodată că o simplă listă de cumpărături poate ascunde atâtea tensiuni?

Jenny Olson, profesor asistent de marketing la Kelley School of Business a Universității Indiana, explică faptul că neînțelegerile legate de bani sunt greu de abordat în cuplu. „Avem tendința să ne așteptăm ca discuțiile cu partenerii noștri despre bani să fie mult mai rele decât sunt în realitate. Nu credem că vom găsi un teren comun sau o concluzie.”

Rezultatul ipotetic în situația soțului care lucrează de acasă? El preia cumpărăturile și se simte pierdut, iar soția, realizând că el cheltuiește prea mult pe hârtie igienică sau sos de paste, evită să spună ceva pentru a nu crea un conflict. „Dacă nu te ocupi de cumpărăturile casei, pierzi noțiunea despre cât costă lucrurile”, spune Olson.

Exista si speranta?

Dar lucrurile se pot schimba. Pe diverse forumuri online, deși frustrările femeilor sunt vizibile – parteneri care uită produse de bază sau cumpără doar pentru ei – apar și povești de succes. Practica duce la perfecțiune, iar soții pot deprinde, în timp, abilitățile necesare.

O utilizatoare a unei platforme online își exprima recent bucuria că soțul ei, de obicei „ne-econom”, a cumpărat miel la reducere și a găsit o ofertă la antricot de vită, în loc să aplice abordarea sa obișnuită de tipul „îmi place, îl iau”. Concluzia ei a fost simplă și plină de mândrie: „Mă simt atât de mândră de dragul meu cheltuitor că a fost isteț și ne-a prins niște oferte!”