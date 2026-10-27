Pentru plățile exprimate în euro, reperul din 27 octombrie 2026 este de 5,3487 lei pentru un euro, la cursul Băncii Naționale a României (BNR). Conversia unei obligații în valută la această valoare nu include marja de schimb și comisioanele percepute de intermediar.

Cursul BNR de azi

Un dolar american are un curs de referință de 4,7977 lei, o liră sterlină de 6,3892 lei, iar un franc elvețian de 5,7921 lei. Pentru moneda maghiară, cotația este de 1,4577 lei la 100 de forinți, nu la un singur forint.

În aceeași zi, un zlot polonez echivalează cu 1,2145 lei, o coroană cehă cu 0,2197 lei, iar un leu moldovenesc cu 0,2646 lei. Conversia a 100 de euro la referința zilei înseamnă 534,87 lei.

Cum a evoluat euro în ultimul an

În seria zilnică a cursurilor BCE, publicată de Eurostat, ultima valoare este de 5,3473 lei pentru un euro, la 26 octombrie 2026. Față de cotația de 5,3492 lei din 23 octombrie, din aceeași serie, scăderea este de 0,0019 lei, respectiv 0,04%.

Comparațiile pe perioade folosesc exclusiv această serie zilnică a cursurilor BCE:

La reperul de 7 zile, din 19 octombrie 2026, un euro valora 5,3264 lei. Creșterea până la ultima cotație este de 0,0209 lei, adică 0,39%.

La reperul de 30 de zile, din 25 septembrie 2026, un euro era 5,2765 lei. Diferența este de 0,0708 lei, echivalentă cu 1,34%.

La reperul de 90 de zile, din 28 iulie 2026, un euro avea valoarea de 5,2319 lei. Avansul este de 0,1154 lei, respectiv 2,21%.

La comparația anuală, din 24 octombrie 2025, un euro era 5,0834 lei. Creșterea este de 0,2639 lei, sau 5,19%.

Pentru intervalul de 12 luni, seria zilnică a cursurilor BCE indică un minim de 5,0835 lei pentru un euro la 28 octombrie 2025 și un maxim de 5,3528 lei la 7 octombrie 2026. Distanța dintre extreme este de 0,2693 lei.

Mediile pentru un euro din seria zilnică a cursurilor BCE au fost de 5,2372 lei în iulie 2026, de 5,2493 lei în august și de 5,2633 lei în septembrie. Calculul include toate ședințele fiecărei luni, nu numai valorile de la capetele intervalului.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Exemplele sunt calcule orientative la referința BNR din 27 octombrie. Valorile pentru comparația cu 30 de zile în urmă, din 25 septembrie 2026, și cu un an în urmă, din 24 octombrie 2025, provin din seria zilnică a cursurilor BCE.

O rată de 500 de euro înseamnă acum 2.674 lei. La comparația lunară, aceeași rată reprezenta 2.638 lei: diferența publicată este de 36 lei lunar și de 433 lei anual. La comparația cu anul anterior, echivalentul era de 2.542 lei, cu o diferență de 133 lei lunar și de 1.592 lei anual.

O chirie de 400 de euro ajunge la 2.139 lei. Față de echivalentul de 2.111 lei de la reperul lunar, diferența este de 29 lei pe lună și de 347 lei pe an. Comparativ cu echivalentul de 2.033 lei de la reperul anual, creșterea este de 106 lei lunar și de 1.273 lei anual.

Un salariu de 3.000 de euro echivalează cu 16.046 lei. La reperul lunar, salariul reprezenta 15.830 lei, diferența fiind de 217 lei pe lună și de 2.599 lei pe an. La reperul anual, echivalentul era de 15.250 lei, ceea ce înseamnă o diferență de 796 lei lunar și de 9.551 lei anual.

Pentru cumpărarea a 1.000 de euro, echivalentul actual este de 5.349 lei. Aceeași sumă reprezenta 5.277 lei la reperul lunar, cu o diferență de 72 lei, și 5.083 lei la cel anual, cu o diferență de 265 lei.

Un concediu de 1.500 de euro înseamnă acum 8.023 lei. La reperul lunar, bugetul echivalent era de 7.915 lei, cu 108 lei mai mic; la cel anual era de 7.625 lei, cu 398 lei mai mic.

Diferențele anuale pentru rată, chirie și salariu presupun menținerea aceluiași curs timp de douăsprezece luni. Ele sunt proiecții ale conversiei, nu prognoze valutare.

Dolarul, lira și francul

În seria zilnică a cursurilor BCE, dolarul american are ultima cotație de 4,7795 lei, după un avans de 0,0004 lei, respectiv 0,01%, față de ședința precedentă. Pentru comparațiile de 7, 30, 90 și 365 de zile, reperele sunt, în ordine, 19 octombrie 2026, 25 septembrie 2026, 28 iulie 2026 și 24 octombrie 2025.

În seria zilnică a cursurilor BCE, valorile dolarului la aceste repere sunt 4,7451 lei, 4,6273 lei, 4,6027 lei și 4,3777 lei. Creșterile corespunzătoare sunt de 0,0344 lei (0,72%), 0,1522 lei (3,29%), 0,1768 lei (3,84%) și 0,4018 lei (9,18%).

Minimul dolarului din seria zilnică a cursurilor BCE, pe ultimele 12 luni, este de 4,2563 lei, la 28 ianuarie 2026. Maximul este de 4,7891 lei, la 7 octombrie 2026, iar distanța dintre extreme este de 0,5328 lei.

Pentru lira sterlină, seria zilnică a cursurilor BCE indică 6,3795 lei, după o scădere zilnică de 0,0093 lei (0,15%). La aceleași patru repere, valorile din seria BCE sunt 6,3255 lei, 6,1323 lei, 6,1156 lei și 5,8256 lei; avansurile până la ultima cotație sunt de 0,0540 lei (0,85%), 0,2472 lei (4,03%), 0,2639 lei (4,32%) și 0,5539 lei (9,51%).

Francul elvețian are ultima valoare de 5,7852 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, cu o scădere de 0,0121 lei (0,21%) într-o ședință. Reperele din seria BCE sunt 5,7514 lei, 5,5866 lei, 5,6142 lei și 5,4968 lei, iar creșterile corespunzătoare sunt de 0,0338 lei (0,59%), 0,1986 lei (3,55%), 0,1710 lei (3,05%) și 0,2884 lei (5,25%).

La cursul BNR al zilei, 100 de dolari înseamnă 480 lei. Pentru aceeași sumă, echivalentele istorice din seria zilnică a cursurilor BCE sunt 463 lei la reperul lunar și 438 lei la cel anual, diferențele fiind de 17 lei și de 42 lei.

Pentru 100 de lire sterline, echivalentul actual este de 639 lei. Comparațiile cu seria zilnică a cursurilor BCE pornesc de la 613 lei la reperul lunar și 583 lei la cel anual, cu diferențe de 26 lei și, respectiv, 56 lei.

Pentru 100 de franci elvețieni, conversia actuală înseamnă 579 lei. Echivalentele istorice din seria zilnică a cursurilor BCE sunt de 559 lei la reperul lunar și de 550 lei la cel anual; diferențele publicate sunt de 21 lei și de 30 lei.

Din raportarea cursurilor BNR ale zilei rezultă că un euro echivalează cu 1,1148 dolari americani, cu 0,8371 lire sterline sau cu 0,9234 franci elvețieni. În sens invers, un dolar american reprezintă 0,8970 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

La referința BNR din 27 octombrie, 100 de zloți reprezintă 121 lei. Pentru aceeași sumă, seria zilnică a cursurilor BCE dă echivalente de 121 lei la reperul lunar și de 120 lei la cel anual, cu diferențe publicate de 1 leu și de 2 lei.

Pentru 100 de coroane cehe, conversia actuală este de 22 lei. Echivalentele din seria zilnică a cursurilor BCE sunt de 22 lei la reperul lunar și de 21 lei la cel anual; diferențele publicate sunt de 0 lei și, respectiv, 1 leu.

O sumă de 100 de lei moldovenești echivalează cu 26 lei la cursul de referință al zilei.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește referința în zilele lucrătoare, folosind cotațiile pieței interbancare. Publicarea are loc în jurul orei 13:00, cu valabilitate pentru următoarea zi bancară. Cursul este utilizat în contabilitate, declarații, calculul taxelor și contracte.

Istoricul folosește seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, identificată prin codul ert_bil_eur_d. Intervalul 27 octombrie 2025-26 octombrie 2026 cuprinde 255 de cotații. Pentru celelalte monede, valoarea în lei rezultă prin împărțirea cursului leu/euro la cursul monedei respective față de euro, din aceeași zi.

Cele două referințe sunt stabilite în momente diferite ale zilei. Evoluțiile procentuale, extremele și mediile folosesc seria BCE, în timp ce conversiile actuale din exemple folosesc cursurile BNR.

Echivalentele și diferențele din exemple sunt rotunjite la leu. Calculele nu includ taxe, comisioane sau marje de schimb. La intermediari, cursul de cumpărare este mai mic decât referința, iar cel de vânzare este mai mare; diferența dintre cele două revine intermediarului.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.