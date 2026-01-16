Traian Băsescu, fostul președinte al României, declară că amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare sunt doar teatru și că social-democrații nu vor forma o alianță cu AUR în această legislatură, conform Digi24.

PSD nu va ieși de la guvernare

Băsescu a afirmat că nu crede într-o ieșire a PSD-ului de la guvernare. „Nu, nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare și nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare”, a spus fostul președinte.

Potrivit Băsescu, o asemenea decizie ar avea consecințe economice grave pentru România. Ieșirea de la guvernare ar atrage evaluări negative din partea agenților de rating. „Vine Fitch și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, cică nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a precizat Băsescu.

Fostul șef de stat a subliniat că un guvern minoritar nu ar putea funcționa în aceste condiții. „Spun că nu se poate face un guvern minoritar”, a afirmat Băsescu în interviul acordat jurnalistului Florin Negruțiu.

Nicio alianță PSD-AUR în legislatura actuală

Băsescu a respins și scenariul unei posibile alianțe între PSD și AUR. „E din nou o chestiune pe care, ca și ieșirea de la guvernare, PSD-ul nu o va face în această legislatură. Nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o AUR”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte a precizat că nu face aprecieri asupra meritului acestei reputații. „Eu nu spun că e o reputație meritată sau nemeritată, dar au o reputație și la electoratul intern și pe plan internațional”, a adăugat Băsescu.

Interviul integral la Digi24

Întregul interviu al fostului președinte Traian Băsescu va fi difuzat duminică la Digi24, în emisiunea În fața ta, de la ora 14:00. Băsescu analizează scenariile privind posibila rupere a Coaliției de guvernare și prezintă perspectiva sa asupra situației politice curente din România.

Jurnalistul Florin Negruțiu a pus întrebări referitoare la evoluțiile în cadrul coaliției de guvernare, iar Băsescu a răspuns cu analize bazate pe consecințele economice și politice ale diferitelor scenarii.