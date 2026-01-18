Un scandal legat de Groenlanda ar putea lovi România devastator. Nu e o glumă. Avertismentul vine de la Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și consilier prezidențial, care atrage atenția că tensiunile transatlantice sunt în plină ascensiune și ne prind într-o poziție de maximă vulnerabilitate.

Diaconescu a vorbit despre asta duminică seara, la Digi24. El a fost clar: conflictul care mocnește între aliații europeni și Statele Unite pe tema Groenlandei este un pericol direct la adresa securității noastre naționale. Foarte direct.

„Suntem prinși într-o zonă de război”

„În acest moment, tot ceea ce se întâmplă în Europa și în Statele Unite, impactul la nivel regional în ceea ce privește România poate fi unul extrem de serios, pentru că noi suntem prinși aici, într-o zonă de război, datorită agresiunii Federației Ruse”, a punctat Diaconescu. Apoi a adus aminte de o lecție dură a istoriei noastre. Sună cunoscut? „Și un anume tip de istorie complicată, atunci când alții decid ce urmează să se întâmple”, a completat el, referindu-se la momentele când soarta țării era decisă în alte capitale.

Parteneriatul strategic cu SUA, mai important ca oricând

Ce e de făcut? Diaconescu insistă pe o singură cale: un parteneriat strategic cu Statele Unite, mai solid ca niciodată. Pe lângă asta, România are datoria de a pune umărul la o Europă puternică, una care să aibă răspunsuri ferme la provocările momentului. „Trebuie să avem o Europă puternică, alături de care să dăm răspunsurile adecvate, indiferent la ce situație ne referim”, a spus fostul ministru.

Apelul lui Nicușor Dan, un semnal de alarmă?

Și Nicușor Dan a transmis un apel la calm. Într-un mesaj pe X (fosta rețea Twitter), acesta și-a arătat îngrijorarea legată de schimbul dur de replici dintre aliați. „Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm dialogul direct, la nivelurile diplomatice adecvate”, a scris Nicușor Dan.

Cum ne afectează taxele lui Trump?

Disputa nu e doar verbală. Amenințările lui Donald Trump cu noi taxe vamale au încins spiritele în Europa. Logica e simplă. „Până la urmă principalul partener economic al Statele Unite este Europa, iar faptul că ar introduce sancțiuni privind opt state din Uniunea Europeană, taxările suplimentare, ne afectează pe toți”, a explicat Diaconescu. Negocierile care vor urma se anunță dure, fără menajamente. „Discuția trebuie să meargă pe variante și evident nu toți vor fi favorizați”, a adăugat el. Concluzia? România trebuie să joace inteligent într-o zonă deja fierbinte, apărându-și interesele cu orice preț.