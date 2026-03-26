Social-democrații își decid pe 20 aprilie viitorul la guvernare, printr-un referendum intern. Până atunci, toate ședințele coaliției, care aveau loc de obicei lunea, sunt amânate, aruncând scena politică într-o zonă de incertitudine. Chiar premierul Ilie Bolojan a recunoscut marți, 24 martie, că „rămâne de văzut” dacă România va mai fi condusă de actuala construcție guvernamentală și după Paști.

Coaliție în stand-by

Amenințarea PSD cu părăsirea Executivului a devenit piesa centrală a luptelor din coaliție. Scenariile privind o eventuală ruptură se înmulțesc, iar suspendarea discuțiilor până la o decizie internă a social-democraților nu face decât să alimenteze speculațiile. V-ați gândit vreodată ce înseamnă, concret, pentru buzunarul fiecăruia, o astfel de criză politică?

Efect de domino și downgrade financiar

Dincolo de jocurile de putere, experții trag un semnal de alarmă serios. O criză guvernamentală acum ar putea izola România pe scena internațională și ar declanșa probleme economice grave. Analistul politic Radu Delicote descrie un scenariu sumbru. „clar că efectele vor fi în cascadă de la ratingul de țară, la presiune pe leu, inclusiv la alte cifre economice care pot să dea fiori răci. Pentru că ruptura coaliției înseamnă instabilitate politică, instabilitate politică înseamnă incapacitate decizională la nivel economic, incapacitate decizională la nivel economic într-un context de policrize înseamnă, de fapt, downgrade pentru România”, indică acesta.

lucrurile sunt clare: instabilitatea politică duce direct la incapacitate decizională, iar de acolo la un downgrade de țară e doar un pas.

Alternativele sunt fie un guvern minoritar, fie alegeri anticipate.

Costuri deja vizibile pentru România

Iar efectele se văd deja, nu e doar o teorie. Analistul economic Cristian Păun arată că creditorii internaționali sunt cu ochii pe noi, iar percepția de instabilitate ne costă deja bani grei. „Noi suntem în momentul de față într-o monitorizare foarte atentă din partea creditorilor internaționali. Au și crescut dobânda pentru noi, pentru că nu ne văd serioși, nu ne văd aplecați asupra lucrurilor care contează și care ne pot salva. În cazul ăsta nu prea ne creditează cu foarte multă rată de succes și asta se vede în dobânda cu care ne împrumută și care ajuns să fie fix cât bugetul de la educație”, explică Păun. E drept că situația nu e roz. „România nu arată deloc bine în momentul de față și nici nu cred că va schimba ceva, vreo <>. Ne vom alege eventual cu niște mai puțini reformiști în fruntea statului, care, clar, fără soluții, o vor tărăgâna”.

Jocul politic și miza rotativei

Numai că lucrurile stau, poate, puțin diferit strategiei de partid. Același analist economic, Cristian Păun, crede că ieșirea de la guvernare ar putea fi o mișcare calculată a PSD pentru a evita decontarea unui dezastru economic iminent, mai ales în contextul rotativei guvernamentale din 2027. „Nici PSD-ul, care mimează foarte bine grijă lui pentru patrie, nu prea se înghesuie să vină la guvernare. Adică n-ar vrea să deconteze el, din punct de vedere politic, dezastrul macroeconomic lăsat tot de ei”, susține analistul. Ba chiar, acesta anticipează o fugă de responsabilitate. „Dacă mă întrebați pe mine, vor fugi cei din PSD, inclusiv de rotativă. Atunci, probabil că vor forța ieșirea de la guvernare, vor forța o ceartă din asta, astfel încât să nu funcționeze coaliția, vor intra în opoziție, foarte probabil, și vor face același joc pe care-l fac de vreo câteva cicluri electorale. În preajma alegerilor, ies de la guvernare și intră în opoziție”.

Administrativ funcțional, politic la limită

Și totuși, în ciuda tensiunilor politice evidente, mașinăria administrativă a statului încă funcționează. Radu Delicote face o distincție importantă între cele două planuri. „Deci, administrativ, există un guvern cu ministere funcționale, cu ministri din toate partidele care își fac treaba de bine de rău și asta înseamnă că administrativ coaliția rezistă. Politic, atârnă de un fir de păr în momentul de față”, punctează analistul politic.

totusi, Cristian Păun este de părere că accesul la resurse (și la portofoliul de sinecuri pentru oamenii din partid) este un stimulent prea puternic pentru o plecare voluntară. Concluzia sa este tranșantă: „Nu o să plece câinele de la măcelărie atât de ușor”.