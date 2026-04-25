Partidul Social Democrat, care în era Dragnea depășea 40% în preferințele electoratului, se luptă acum să rămână relevant, cu un scor de doar 20,1% într-un sondaj recent. Declinul este atât de abrupt, încât chiar și Ilie Bolojan a recunoscut public că prăbușirea social-democraților reprezintă unul dintre motivele principale ale crizei politice actuale.

Cifrele care arată dezastrul

Datele vorbesc de la sine. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research în perioada 1-7 aprilie, AUR rămâne lider detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu 37%. Este urmat de PSD cu 20,1%, PNL cu 15,5%, USR cu 12,7% și UDMR cu 4,3%.

Dar lucrurile stau și mai rău pentru social-democrați dacă ne uităm la votanții deciși. În rândul celor care spun că merg sigur la vot, scorul PSD scade la doar 16,6%, fiind depășit de PNL (16,9%) și ajungând la mai puțin de jumătate din scorul partidului condus de George Simion, care urcă la 38,8%. Cum vine asta?

Trendul descendent este clar de ani buni. La alegerile parlamentare din 2016, PSD obținea un scor zdrobitor de 45,68%. A urmat o cădere la 28,9% în 2020 și apoi la 21,96% la scrutinul din decembrie 2025, unde, e drept, aproximativ două puncte procentuale au fost pierdute din cauza confuziilor generate de partide cu denumiri similare (PSDU și PSDI).

Cine sunt, de fapt, votanții care au plecat

Analistul politic Radu Delicote explică faptul că mulți dintre cei care au abandonat PSD nu erau, de fapt, fideli partidului. „O parte din electoratul care a plecat de la PSD nu era, de fapt, un electorat PSD în sensul clasic. Era un electorat atras, la un moment dat, de mesajele, retorica sau liderii partidului. Nu vorbim despre un electorat dur, fidel, care ar vota PSD în orice condiții. Este valabil pentru toate partidele: există o categorie de votanți «free floating», care se mută în funcție de context, de lideri și de acel «sex appeal» electoral al momentului. Nu e nici bine, nici rău, e pur și simplu modul în care funcționează dinamica politică„, a explicat acesta.

Pe bune, fenomenul nu e deloc nou. „Astăzi vedem acest fenomen în jurul AUR, în trecut l-am văzut la PSD, înainte la USR sau chiar la PDL. Nu sunt neapărat aceiași oameni care migrează constant, ci o categorie mai largă de votanți indeciși, care reacționează la emoția momentului. De aceea, procentele din sondaje trebuie privite cu prudență. PSD, chiar dacă apare la 18-20%, are, în realitate, un nucleu dur mult mai mic, undeva în jur de 15%, adică acei votanți care ar rămâne alături de partid indiferent de context”, spune Radu Delicote.

Strategia eșuată a opoziției de la guvernare

Una dintre ideile conducerii PSD a fost să rămână la guvernare, dar să se distanțeze public de deciziile nepopulare. O strategie care s-a întors complet împotriva lor.

„Strategia PSD de a face opoziție din interiorul guvernării nu a funcționat pentru că afectează direct credibilitatea. Când ești la putere sau într-o coaliție, oamenii așteaptă rezultate, nu dublu discurs. În momentul în care încerci să fii și la guvernare, și în opoziție, ajungi «cu picioarele în două bărci» și nu mai convingi pe nimeni. Mesajul devine neclar, iar electoratul migrează spre actori politici percepuți ca fiind mai consecvenți„, a explicat analistul.

Iar această inconsecvență a amplificat nemulțumirile generale. „Pe de altă parte, există și un context general dificil: tensiuni sociale, probleme economice, insecuritate regională, războaie. Toate acestea creează o stare de nemulțumire care se răsfrânge inevitabil asupra celor aflați la putere. În astfel de perioade, guvernarea vine cu un cost electoral aproape inevitabil. PSD a încercat să limiteze aceste pierderi repoziționându-se parțial în opoziție, dar strategia nu a reușit să convingă”, subliniază Radu Delicote.

Greșeala fatală. De ce imitarea AUR nu funcționează

Văzând cum electoratul migrează masiv către AUR, unii lideri PSD au încercat să preia elemente din discursul partidului suveranist. O logică simplă, dar greșită, avertizează specialiștii.

„Recuperarea electoratului pierdut este posibilă, dar doar în anumite condiții. PSD ar trebui să își schimbe radical imaginea, să își curețe mesajele și să comunice diferit față de AUR. În prezent, încearcă să folosească aceeași rețetă de comunicare ca AUR, însă acel spațiu este deja ocupat și dominat. Istoria recentă arată că această strategie nu funcționează. USR a trecut printr-o situație similară și a pierdut teren„, a explicat analistul.

Singura șansă reală pare a fi o schimbare din temelii. „Singura șansă reală este o resetare profundă: schimbare de leadership, de comunicatori, de stil și de viziune. Dacă partidul reușește să vină cu oameni noi, cu un discurs diferit și coerent, ar putea recâștiga o parte din electoratul migrat. Acest electorat nu este pierdut definitiv, dar nici nu se va întoarce în lipsa unei transformări reale”, a conchis Radu Delicote.