Care sunt concluziile din datele privind PIB-ul economiei Chinei în primul trimestru

Datele privind produsul intern brut al Chinei din primul trimestru au arătat o economie care își revine după unul dintre cei mai proști ani de creștere din ultimele decenii, după ce cele mai mari orașe ale țării au fost închise pentru a opri o epidemie de coronavirus și o încetinire globală a afectat cererea pentru exporturi.

Dar, în timp ce cifrele au indicat că China a fost pe cale să atingă sau să depășească obiectivul său de creștere de 5% pentru anul în curs, cu un impuls așteptat să se intensifice în al doilea trimestru, economiștii au avertizat că redresarea a fost inegală și a rămas în stadii incipiente.

Biroul Național de Statistică a declarat că, în timp ce primul trimestru “a avut un început bun”, cererea internă a rămas “inadecvată” și “fundația pentru redresarea economică nu este încă solidă”.

Iată cinci concluzii de la publicarea de marți:

Comerțul cu amănuntul se redresează după minimele de blocare

Sectorul comerțului cu amănuntul, care a fost printre cele mai afectate de controalele Covid-19 ale Beijingului, a cunoscut una dintre cele mai puternice reveniri.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 10,6% în martie, depășind previziunile analiștilor de 7,5% și accelerând ritmul din ianuarie și februarie, când economia încă se recupera de pe urma vestigiilor unei epidemii de Covid la nivel național.

Cu toate acestea, o parte din creșterea spectaculoasă, cu vânzări pe parcursul trimestrului care au avansat cu 5,8 la sută, s-a datorat efectului de bază scăzut al închiderii Shanghaiului de anul trecut.

“Ne așteptăm ca datele privind activitatea să se îmbunătățească în continuare în aprilie-mai (în termeni de an la an) pe o bază foarte scăzută anul trecut, când Shanghaiul a impus închideri stricte”, au scris analiștii Goldman Sachs într-o notă.

Exporturile în plină expansiune se confruntă cu o încetinire

Exporturile au luat avânt, înregistrând o creștere de 14,8% de la an la an în luna martie, depășind așteptările pieței de o scădere de 5%. O mare parte din această creștere a fost determinată de vânzările de vehicule electrice și de exporturile către Rusia.

Dar mulți economiști se așteaptă la o perspectivă mai slabă în viitor, deoarece scăderea cererii globale pentru exporturile chinezești, impactul întârziat al creșterii ratelor pe piețele dezvoltate și turbulențele din sectorul bancar de peste ocean apasă asupra comerțului. “Ritmul de creștere este probabil să încetinească de acum înainte”, a declarat Louise Loo de la Capital Economics.

Economiștii au dezbătut dacă Beijingul va trebui să stimuleze cheltuielile de stimulare în timp ce își urmărește obiectivul de creștere de 5% pentru 2023.

“Provocarea din acest an este că este un an de redresare pentru China, dar este un an în care se apropie aproape o recesiune pentru SUA și o creștere foarte lentă pentru Europa”, a declarat Iris Pang, economist șef pentru China la ING. Ea a prezis că Beijingul va amâna planurile de stimulare pentru a stimula cererea și a susține locurile de muncă după un prim trimestru mai bun decât se aștepta.

“Nu există o nevoie imediată de stimulente fiscale pentru a sprijini consumatorii. Dar guvernul își va păstra probabil planul de investiții în infrastructură ca motor suplimentar de creștere, deoarece ne așteptăm ca piața externă să se deterioreze în continuare în 2023”, a adăugat ea.

Problemele imobiliare persistă

Sectorul imobiliar, un pilon esențial al economiei chineze, a rămas sub presiunea unei crize de lichidități care a afectat sectorul și a declanșat o serie de neplăți. Investițiile imobiliare au scăzut cu 5,8%, iar vânzările de locuințe în funcție de suprafață au scăzut cu 1,8% în primul trimestru, în timp ce începerea de noi locuințe a continuat, de asemenea, să scadă, plonjând cu 19,2% față de anul trecut.

Dar vânzările în funcție de valoare au crescut cu 4,1% în primele trei luni, iar prețurile noilor case au crescut în martie în cel mai rapid ritm din ultimele 21 de luni, ceea ce indică o oarecare îmbunătățire.

De asemenea, tristețea sectorului imobiliar a continuat să se răspândească în domenii precum bunurile durabile, inclusiv aparatele de uz casnic, ale căror vânzări au scăzut cu 1,4% în martie față de anul precedent.

Redresarea încrederii întreprinderilor din sectorul privat ar putea fi mai lentă decât se aștepta, a declarat într-o notă strategul Chaoping Zhu de la JPMorgan Asset Management.

Sectorul public a condus investițiile în active fixe cu o creștere de 10%, dar investițiile din sectorul privat au crescut doar cu 0,6% în acest trimestru, “sugerând că încrederea în afaceri mai are încă un drum lung de parcurs pentru a fi complet restaurată”, a spus Zhu.

Șomaj dogged

Un tânăr chinez din cinci a rămas șomer, un record, arată datele publicate marți, subliniind o provocare tot mai mare pentru guvernul președintelui Xi Jinping.

Partidul comunist chinez de guvernământ își revendică legitimitatea din capacitatea sa de a îmbunătăți viețile celor 1,4 miliarde de locuitori ai țării, dar o încetinire structurală a producției a împiedicat capacitatea sa de a stimula ocuparea forței de muncă.

Raymond Yeung, economistul șef al Chinei la ANZ, a declarat că rata șomajului în rândul tinerilor, care, la 19,6%, a atins al doilea cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, a indicat o slăbiciune în economie, în ciuda faptului că rata națională a scăzut ușor la 5,3%.

“Până în iunie, va exista un nou lot de absolvenți care vor căuta locuri de muncă. Starea de șomaj s-ar putea înrăutăți și mai mult dacă impulsul economic al Chinei se clatină”, a spus el.

Ținta de creștere poate fi atinsă

Economiștii au fost optimiști în ceea ce privește atingerea de către guvern a țintei de creștere economică pe întregul an de 5% în 2023, după ce cifra principală din primul trimestru a fost de 4,5%.

“Economia chineză s-a scuturat în mod clar de starea de rău legată de Covidiu și se instalează pe o traiectorie de creștere decentă, deși nespectaculoasă”, a scris Eswar Prasad de la Universitatea Cornell într-o notă. “Pe traiectoria actuală a economiei … obiectivul de creștere din acest an pare eminamente realizabil, cu excepția unor șocuri adverse majore”.

Cu toate acestea, dacă impulsul poate fi menținut depinde în parte de faptul dacă Beijingul se abține de la schimbările imprevizibile de politică care au zdruncinat încrederea întreprinderilor în ultimii doi ani, inclusiv represiunea din sectorul privat și politica zero-Covid.

Keyu Jin, profesor la London School of Economics și autor al cărții The New China Playbook, a declarat că noua echipă de planificatori economici a lui Xi încearcă să evite un sistem “în stil occidental” de capitalism care să domine politica.

“În acest moment, este încă o recalibrare, găsirea cuvintelor potrivite, găsirea echilibrului potrivit …Nu vrea să meargă în nicio extremă”, a spus ea. “Trebuie să vedem aceeași transparență și predictibilitate a politicilor, chiar și atunci când economia își revine.”

Sursa – www.ft.com