Desktop sau laptop – care este cel mai potrivit sistem de gaming?

Inca de multi ani exista multe dezbateri pe tema alegerii celui mai bun sistem de gaming. Insa fiecare persoana trebuie sa tina cont, pe langa performanta si de alte aspecte importante atunci cand se dedid sa-si achzitioneze sau sa-si construiasca un astfel de sistem. Marea batalie este si a fost mereu data intre unitati si laptopuri, ambele prezentand atat avantaje cat si dezavanaje.

In primul rand, pentru necunoscatori, este bine de mentionat faptul ca piesele pentru un laptop difera de cele pentru un calculator, nu numai in dimensiuni dar si in capacitate. Astfel, procesoarele sau placile video pentru un laptop, desi din aceeasi serie si cu acelasi nume si aceleasi specificatii, sunt total diferite fata de cele pentru o unitate PC, asta insemnand mai slabe. Dupa cum bine stiu cei ce sunt pasionati de IT, de gaming si de tehnologia aceasta in general, in ceea ce priveste placile video, mai mare inseamna intotdeauna mai bun. Iar in cazul unui laptop, spatiul este mereu limitat.

Si in ceea ce priveste ventilatia, racirea, niciodata nu o sa putem compara un laptop cu o unitate PC. Avand la dispozitie mai mult spatiu in cazu unei unitati, putem instala ventilatoare suplimantare pe peretii laterali si astfel, racirea se va face si mai bine. De asemenea, sistemele moderne dispun si de tehnologiile de racire cu lichid, foarte performante si eficiente. Pentru un laptop, oricat de bun, am avea mereu nevoie de un cooler sau un stativ pe care sa il tinem.

Desi pana acum am putea spune ca o unitate PC este alegerea mai buna, si laptopurile exceleaza la anumite capitole precum dimensiunile, care le fac usor de carat dupa noi, intr-o geanta sau un rucsac, posibilitatea de a le utiliza si fara a le conecta la priza, gratie bateriilor din ce in ce mai performante si cu autonomii mai mari si totodata, sunt mult mai silentionase, chiar si atunci cand le sunt utilizate mai toate resursele si intra in modul turbo, unde ventiloatoarele lucreaza la viteza maxima.

Pe de alta parte, in ceea ce priceste posibilitatile de upgrade, la un laptop am putea schimba doar memoriile RAM, in limitele in care ne permite placa de baza si spatiul de stocare, Hard Disck-ul, in timp ce la o unitate PC putem schimba aproape orice. Cu o placa de baza de ultima generatie putem fi siguri ca si ceea ce ar aparea chiar si in urmatorul deceniu in materie de procesoare, placi video sau memorii RAM va putea fi compatibil su sistemul nostru si astfel nu va fi nevoie sa il schimbam cu totul, avand nevoie de un buget mare ci mai degraba treptate, cate o piesa pe rand.

Asadar, luand toate aceste aspecte in considerare, putem declara invingatoare unitate PC, oferind mult mai multe avantaje in performanta si posibilitatea de imbunatatire continua.