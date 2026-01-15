OpenAI a anunțat joi că investește în Merge Labs, un startup de neurotehnologie co-fondat de CEO-ul său, Sam Altman. Cele două companii vor colabora pentru a dezvolta tehnologii de conectare a creierului uman la computere, conform unei relatări Wired, deschizând astfel o nouă frontieră în interacțiunea om-mașină.

Finanțare de 252 de milioane de dolari și o abordare non-invazivă

Merge Labs a strâns finanțări totale de 252 de milioane de dolari. Printre investitorii care au participat la runda de finanțare se numără OpenAI, firma de private equity Bain Capital și dezvoltatorul de jocuri video Gabe Newell. Fondurile sunt destinate dezvoltării unei tehnologii pe bază de ultrasunete pentru citirea și modularea activității cerebrale. Numele companiei este inspirat de conceptul „the merge” din Silicon Valley, punctul teoretic unde inteligența umană și cea a mașinilor fuzionează, un subiect despre care Altman a scris în trecut.

Compania susține că tehnologia sa este non-invazivă și nu necesită implanturi cerebrale directe. „Dezvoltăm tehnologii complet noi care se conectează cu neuronii folosind molecule în loc de electrozi, transmit și primesc informații prin modalități cu penetrare profundă, cum ar fi ultrasunetele, și evită implanturile în țesutul cerebral”, se arată pe site-ul Merge Labs. Viziunea startup-ului este de a crea interfețe care sunt „în egală măsură biologie, dispozitiv și inteligență artificială, într-un format pe care noi înșine dorim să-l folosim și care este larg accesibil”.

Rolul inteligenței artificiale și colaborarea cu OpenAI

Inteligența artificială este un element central al tehnologiei Merge Labs. „Interfețele cu lățime mare de bandă vor beneficia de sisteme de operare AI care pot interpreta intenția, se pot adapta la indivizi și pot funcționa fiabil cu semnale limitate și zgomotoase”, a precizat OpenAI în anunțul său. Parteneriatul dintre cele două companii va fi strâns. „OpenAI va colabora cu Merge Labs la modele fundamentale științifice și alte instrumente de frontieră pentru a accelera progresul”, a adăugat compania.

O strategie similară este adoptată și de alți jucători din piață. Synchron, un startup concurent care a obținut finanțări de 345 de milioane de dolari, colaborează cu producătorul de cipuri Nvidia pentru dezvoltarea de modele fundamentale pentru creier. Obiectivul este ca aceste sisteme AI să învețe din volume mari de date cerebrale pentru a crea interfețe mai intuitive și cu funcționalități extinse.

Competiția în domeniul interfețelor creier-computer

Piața interfețelor creier-computer este în creștere, incluzând companii precum Neuralink, fondată de Elon Musk. Sam Altman a fost unul dintre investitorii timpurii în Neuralink, care a atras finanțări de 1,3 miliarde de dolari. La ora actuală, aceste tehnologii permit persoanelor cu paralizie să controleze cursoare de computer sau brațe robotice. Integrarea inteligenței artificiale ar putea permite, în viitor, realizarea unor sarcini mult mai complexe.

Cel puțin 12 voluntari au primit un implant Neuralink, iar 10 participanți au primit dispozitivul Synchron. Acesta din urmă este implantat într-un vas de sânge adiacent creierului, nu direct în țesutul cerebral. Majoritatea soluțiilor existente, inclusiv cele de la Neuralink și Synchron, măsoară activitatea electrică a neuronilor. Dispozitivul cu ultrasunete propus de Merge ar interpreta activitatea neuronală în mod indirect, prin monitorizarea schimbărilor de flux sanguin din creier.

Originile și direcția viitoare a Merge Labs

Merge Labs a fost creat ca un spinoff al organizației non-profit Forest Neurotech, fondată în Los Angeles în 2023. O parte dintre co-fondatorii Merge sunt afiliați și cu Forest, o legătură semnalată de publicația WIRED în decembrie. Conform unei postări pe blog, Forest își va continua activitatea ca entitate non-profit și va colabora cu Merge. Compania nu a anunțat aplicațiile concrete ale tehnologiei, dar interesul Forest pentru afecțiunile mintale și leziunile cerebrale ar putea indica o posibilă direcție inițială.

Un dispozitiv miniaturizat cu ultrasunete, dezvoltat de Forest, se află în Marea Britanie într-un studiu clinic de siguranță, în fază incipientă. Alături de Altman, lista co-fondatorilor Merge Labs îi include pe cercetătorii Mikhail Shapiro, Tyson Aflalo și Sumner Norman, și pe antreprenorii din tehnologie Alex Blania și Sandro Herbig. Startup-ul a anunțat că are deschise mai multe poziții pentru angajare.