Yoast SEO vs Rank Math: Care este cea mai bună alegere pentru site-ului tău?

Yoast SEO vs Rank Math. Există o mulțime aparent infinită de plugin-uri SEO pentru WordPress, toate promițând să îmbunătățească vizibilitatea conținutului tău. Două dintre cele mai recomandate sunt Yoast SEO și Rank Math. Yoast SEO a rămas în topul clasei în mare parte de la crearea platformei WordPress, dar un nou concurent, Rank Math, ar putea să-i ia coroana.

Ambele plugin-uri populare au ceva de oferit celor care doresc să-și îmbunătățească SEO. Iată o recenzie a ceea ce ambele produse au de oferit celor care caută să-și îmbunătățească optimizarea pentru motoarele de căutare.

Yoast SEO

Yoast SEO a fost numit WordPress SEO când a fost lansat pentru prima dată în 2010, ceea ce ar putea explica de ce a dominat clasamentele plugin-urilor SEO pentru atât de mult timp. Creatorul Joost de Valk și-a cultivat obsesia pentru WordPress, creând mai multe plugin-uri SEO mici pentru WordPress, care în cele din urmă s-au unit într-un singur plugin super. Yoast SEO este considerat unul dintre cele mai populare plugin-uri din toate timpurile. Acum, Yoast are angajați în întreaga lume și generează venituri de 12 milioane de dolari pe an.

Considerat nașul SEO, Yoast s-a extins acum pentru a include tutoriale despre cum să profitați la maximum de optimizarea pentru motoarele de căutare, precum și oferind plugin-uri SEO personalizate pentru eCommerce, Video SEO și News SEO.

Rank Math

Rank Math a fost creat pentru prima dată în 2018 și a început în New Delhi, India. De la lansare, a explodat în popularitate, cu peste 500.000 de utilizatori care au descărcat Rank Math în mai puțin de doi ani. Deși în prezent nu este listat ca al doilea cel mai popular plugin SEO pentru WordPress (All In One SEO se află în spatele Yoast SEO), creșterea sa bruscă în popularitate îl face incontestabil al doilea cel mai de succes plugin SEO din 2020.

De ce a fost atât de reușit? Rank Math are o listă destul de impresionantă de funcții gratuite, fără rival în comparație cu alte plugin-uri SEO. Există o versiune premium disponibilă, dar pentru mulți, versiunea gratuită este tot ce au nevoie.

Rank Math și Yoast SEO sunt două dintre cele mai populare plugin-uri pentru optimizarea site-urilor web pe platforma WordPress. În acest articol, vom examina avantajele și dezavantajele fiecăruia, pentru a te ajuta să decizi care dintre ele este cea mai potrivită pentru nevoile tale.

Caracteristici și funcționalități

Rank Math oferă numeroase caracteristici și funcționalități avansate, precum optimizarea pentru cuvinte cheie multiple, optimizarea imaginilor și a videoclipurilor, precum și o integrare nativă cu Google Analytics. De asemenea, include un modul de schema markup, care facilitează implementarea acestuia pentru a îmbunătăți vizibilitatea în rezultatele căutării.

Yoast SEO este bine-cunoscut pentru simplitatea sa și pentru caracteristicile sale de bază, precum analiza conținutului și optimizarea pentru un singur cuvânt cheie. Cu toate acestea, pentru funcționalități avansate, este necesar să achiziționați versiunea premium.

Ce caracteristici gratuite au amândouă?

Atât Yoast SEO, cât și Rank Math au următoarea listă de caracteristici gratuite:

Șabloane SEO – setarea ușoară a șabloanelor pentru conținut, inclusiv titluri și descrieri SEO Sitemap XML și schema markup la nivel de site Descrieri pentru rețelele sociale – pentru Facebook și Twitter Adăugarea breadcrumb-urilor – pentru a ajuta la navigarea pe site Search Console – Rank Math face acest lucru prin integrarea cu Google Search Console Contor pentru link-uri interne Adăugarea descriptorilor și titlurilor pentru optimizarea simplă în WooCommerce SEO

Rank Math – Caracteristici gratuite suplimentare

Rank Math oferă o listă suplimentară de caracteristici gratuite în comparație cu Yoast:

Integrarea cu Google Analytics Analiza cuvintelor cheie multiple – până la cinci cuvinte cheie gratuite SEO local și SEO pentru imagini Manager de erori 404 Recomandări pentru link-uri interne la crearea conținutului Manager de redirecționări Contor pentru link-uri externe

Singura caracteristică pe care Yoast SEO o are, iar Rank Math o ratează, este capacitatea de a marca paginile ca „Cornerstone” (pietre de temelie), pentru a evidenția paginile importante, a le optimiza și a adăuga mai multe link-uri interne.

Ușurința în utilizare

Atât Rank Math, cât și Yoast SEO sunt ușor de utilizat și configurat. Rank Math oferă un asistent de configurare care te ghidează prin procesul de setare a plugin-ului, în timp ce Yoast SEO are o interfață simplă și intuitivă, care facilitează optimizarea conținutului.

Preț

Rank Math oferă o versiune gratuită cu numeroase caracteristici și funcționalități, precum și o versiune premium care deblochează funcționalități avansate și suport prioritar. Yoast SEO are, de asemenea, o versiune gratuită cu caracteristici de bază și o versiune premium care include funcționalități suplimentare, precum optimizarea pentru cuvinte cheie multiple și suportul pentru schema markup.

Yoast SEO vs Rank Math – Care este cel mai bun?

Yoast SEO există de ani de zile și rămâne unul dintre cele mai de succes plugin-uri WordPress din toate timpurile. Cu toate acestea, Rank Math a avut o creștere uriașă de jumătate de milion de utilizatori în mai puțin de doi ani, ceea ce îl face un rival demn pentru favoritul WordPress.

Câștigătorii în fiecare categorie din perspectiva noastră sunt:

Configurare – Este o remiză din partea noastră, deoarece ambele oferă un proces simplu de ghidare. În timp ce Yoast are videoclipuri și demonstrații pentru configurare, Rank Math distinge clar între utilizatorii începători și cei avansați cu setările „Ușor” și „Avansat”.

– Este o remiză din partea noastră, deoarece ambele oferă un proces simplu de ghidare. În timp ce Yoast are videoclipuri și demonstrații pentru configurare, Rank Math distinge clar între utilizatorii începători și cei avansați cu setările „Ușor” și „Avansat”. Cuvinte cheie – pentru versiunea gratuită, Rank Math este în mod indiscutabil câștigătorul, având mai multe cuvinte cheie disponibile și un sistem de evaluare mai detaliat decât Yoast SEO (0-100 vs. roșu-portocaliu-verde).

– pentru versiunea gratuită, Rank Math este în mod indiscutabil câștigătorul, având mai multe cuvinte cheie disponibile și un sistem de evaluare mai detaliat decât Yoast SEO (0-100 vs. roșu-portocaliu-verde). Caracteristici – Rank Math oferă mult mai multe caracteristici gratuite decât Yoast SEO, inclusiv unele versiuni de bază ale caracteristicilor care apar în Yoast SEO Premium și în modulele suplimentare (cum ar fi o locație pentru SEO local).

– Rank Math oferă mult mai multe caracteristici gratuite decât Yoast SEO, inclusiv unele versiuni de bază ale caracteristicilor care apar în Yoast SEO Premium și în modulele suplimentare (cum ar fi o locație pentru SEO local). Ușor de folosit – Aceasta depinde de preferință, deoarece Yoast SEO oferă mai multe opțiuni pentru editare cu meta box și opțiuni de bare laterale.

– Aceasta depinde de preferință, deoarece Yoast SEO oferă mai multe opțiuni pentru editare cu meta box și opțiuni de bare laterale. Preț – Rank Math este mult mai accesibil și mai extins în toate pachetele sale, inclusiv utilizarea nelimitată pentru site-uri multiple ca parte a prețului Premium. Totul este inclus într-un singur preț, spre deosebire de Yoast SEO, care se separă în module suplimentare și pachete Premium.

CÂȘTIGĂTOR = RANK MATH

Trecerea la Rank Math de la Yoast SEO Dacă doriți să treceți de la Yoast SEO la Rank Math, este foarte ușor! Rank Math vă oferă o funcție de configurare prin care extrage toate datele existente Yoast, astfel încât să nu pierdeți nimic. Veți face pur și simplu o schimbare către un plugin SEO mai bun!

Cumpără sau descarcă GRATUIT

În funcție de nevoile tale, atât Rank Math, cât și Yoast SEO pot fi soluții potrivite pentru optimizarea site-ului tău. Dacă ești în căutarea unui plugin gratuit și complex, Rank Math ar putea fi cea mai bună alegere. Pe de altă parte, dacă preferi o abordare mai simplă și ești dispus să investești într-o versiune premium, Yoast SEO ar putea fi o opțiune mai bună pentru tine. În orice caz, ambele plugin-uri oferă o gamă largă de funcționalități care te pot ajuta să îmbunătățești performanța site-ului tău în motoarele de căutare.