Cine vine la How to Web 2023 pe 4 și 5 octombrie la București?

În cadrul How to Web aduce, și în acest an, în premieră, experți din spatele unor brand-uri, metodologii sau produse cunoscute în toată lumea.

-Ryan Singer, Autorul „Stop Running in Circles and Ship Work that Matters” și unul dintre cei mai cunoscuți creatori de produs, cu o istorie de peste 17 ani la Basecamp, va dezvălui participanților How to Web cum pot să construiască produse de top prin metodologia lui, Shape Up.

-Darren Chait, Head of Growth Marketing la Calendly, una dintre cele mai folosite platforme de programare a întâlnilor online, vine pe scenă cu informații exclusive despre canalele de creștere și strategiile de vânzări de succes din spatele unui produs global.

-Irina Haivas, Partener la Atomico, unul dintre principalele fonduri de investiții europene, care are sub administrare în acest moment capitaluri de 5 miliarde de dolari. Cu peste 10 ani experiență în domeniul de investiții, Irina va oferi o perspectivă unică fondatorilor, vorbind despre ce diferențiază cele mai bune startup-uri din Europa de Est.

-Stephanie Musat, Senior Staff Product Manager la Warner Bros. Discovery, unul dintre giganții din producția de entertainment, va explora strategiile care mențin produsele competitive pe piață. Astfel, participanții pot identifica elementele care nu mai sunt relevante și pot menține ofertele lor agile.

-Hristo Borisov, Co-fondator și CEO al Payhawk, singurul startup unicorn din Bulgaria, va dezvălui strategiile de succes pentru dezvoltarea de produse tehnologice inovatoare și viziunea sa de fondator.

În plus, pe lângă acești experți globali, se vor mai alătura peste 60 de speakeri, majoritatea pentru prima dată în România.

Iar, Spotlight, competiția și programul de matchmaking pentru startup-uri early-stage din Europa de Est, este tot unul dintre punctele centrale ale evenimentului How to Web, oferind startup-ului câștigător cel mai mare premiu de investiții din Europa de Est (880.000 de euro) sindicalizat de Credo Ventures, SMOK Ventures, Fiedler Capital, Startup Wise Guys, Underline Ventures, Fortech Investments și Seedblink. Peste 250 de startup-uri au aplicat, iar cei 40 de finaliști vor fi anunțați în curând.

În cadrul evenimentului, investitorii vor avea ocazia să participe la evenimentul exclusiv pre-conferință, Venture in CEE, unde se analizează și dezbat ultimele tendințe de investiții globale.

În contextul european, inițiat în 2009, din dorința de a oferi acces la oportunități de învățare și networking pentru comunitatea profesioniștilor din tehnologie și antreprenoriat, How to Web a devenit rapid unul dintre cele mai influente evenimente din estul Europei.

Sursa: www.economica.net