Flip.ro: ”În 2021, piața de tablete din România era evaluată la 63 de milioane de euro, iar consumatorii le schimbă odată la 4-5 ani”

În afirmaţiile sale, „Întrebarea pe care am primit-o cel mai des, chiar de la lansare, a fost când vom lansa o nouă categorie de produse și iată că acel moment a sosit, iar acum cei care vor să facă alegeri mai prietenoase cu mediul înconjurător pot cumpăra și tablete recondiționate de Flip.

Am preferat să așteptăm ca business-ul nostru să se maturizeze, înainte de a adăuga o nouă categorie de produse, pentru a ne asigura că avem toate condițiile pentru ca recondiționarea să rămână la aceleași standarde înalte cu care ne-am obișnuit clienții în cazul telefoanelor. Am ales tabletele pentru a face acest pas pentru că, atât din punct de vedere software cât și hardware, sunt cele mai similare telefoanelor”, declară Alin Luca, cofondator Flip.ro.

Concret, tabletele recondiționate de pe Flip.ro sunt verificate cu ajutorul a 67 de teste de calitate hardware și software, au prețuri cu până la 40% mai mici comparativ cu tabletele noi, garanție de minimum 12 luni, sănătatea bateriei de peste 85%, retur gratuit 30 zile, plata în rate, și sunt disponibile prin vânzare și cu serviciul de Try Now Pay Later.

Momentan, pe platformă sunt disponibile 13 modele de tablete, toate produse de Apple

În plus, „Conform datelor noastre interne, în 2021, piața de tablete din România era evaluată la 63 de milioane de euro, iar consumatorii își schimbă tabletele odată la 4-5 ani, conform Statista, așa că avem încredere în acest serviciu. Ne dorim ca românii să poată vinde tabletele pe care nu le mai folosesc pe Flip.ro în următorul an. Anul viitor ne dorim să putem adăuga două noi categorii de produse recondiționate – smartwatches și laptopuri, ca să ne putem continua misiunea de a încuraja obiceiuri de consum mai responsabile atunci când vine vorba de electronice”, adaugă Alin Luca.

În România, în momentul de faţă, Flip.ro este un marketplace înființat la finalul anului 2019, de către 3 tineri antreprenori: Alin Luca, Alex Burghelia și George Moroianu. În prezent, Flip este liderul companiilor de tehnologie din România care cumpără și vând telefoane recondiționate.

Ca și în cazul cumpărării unui telefon nou, produsele achiziționate de la Flip.ro includ o garanție de cel puțin 12 de luni, 30 de zile drept de retur, livrare rapidă și suport permanent pentru clienți. În plus, cumpărarea electronicelor recondiționate contribuie la protejarea planetei.

Aşadar, din 2021, compania face parte din grupul eMAG de la care a primit și finanțare de 8 milioane de euro, a ajuns la peste 190 de angajați și s-a lansat deja în Bulgaria și Ungaria. Până acum peste 300.000 de clienţi au apelat la Flip.ro pentru a vinde sau cumpăra un telefon ca nou.

Sursa: www.economica.net