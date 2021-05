Wall Street crește pe măsură ce stocurile se ridică; Dow atinge un record

Principalele indicii de pe Wall Street și Dow au atins un record, în timp ce stocurile de creștere au revenit din cauza unei vânzări abrupte în sesiunea anterioară și un sondaj a arătat că locurile de muncă private au crescut în aprilie.

Companiile legate de tehnologie, inclusiv Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc și Alphabet Inc au crescut cu 0,1% și 1,7%.

Sectorul tehnologic S&P 500 a câștigat 0,9%, în timp ce indicele Philadelphia SE Semiconductor a adăugat 1,8%.

„Cu indicii bursieri la aproape de maximele record și venind dintr-un raliu masiv în ultimul an, există o funcție de reacție contraintuitivă la rapoartele de câștiguri pozitive pentru a vinde știrile”, a scris Art Hogan, strateg de piață șef la National Securities din New York, într-o notă de client.

„Am continua să recomandăm o alocare diversificată de capitaluri proprii, cu o abordare cu bara care are expunere la creștere la un capăt și expunere ciclică sensibilă economic la celălalt capăt.”

Șase din cele 11 sectoare majore S&P 500 au crescut cu sectoare sensibile la mărfuri, inclusiv energia și materialele în creștere cu 3,5%, respectiv 1,3%.

Utilitățile defensive au scăzut cu 2,2%, iar proprietățile imobiliare au scăzut cu 1,3%, conducând la scăderi sectoriale.

Raportul ADP privind ocuparea forței de muncă naționale a arătat că salariile private din SUA au crescut în aprilie, în timp ce companiile s-au grăbit să crească producția pe fondul creșterii cererii, alimentat de ajutorul masiv al guvernului și de creșterea vaccinărilor împotriva COVID-19.

O lectură mai cuprinzătoare sub forma datelor privind salarizarea non-fermă a Departamentului Muncii este programată vineri.

Datele economice puternice și câștigurile au determinat indicii S&P 500și Nasdaq să înregistreze valori ridicate săptămâna trecută, însă piețele s-au clătinat pe fondul îngrijorărilor cu privire la creșterea inflației și a ratelor dobânzilor potențial mai ridicate din SUA.

„Odată ce veți avea piețe care vor atinge maximele pe care le-am văzut recent, singurul lucru care îi îngrijorează pe investitori este creșterea inflației și ce înseamnă asta pentru profitabilitatea companiilor”, a declarat Shawn Cruz, strateg de piață senior la TD Ameritrade.

Media industrială Dow Jones a crescut cu 155,88 puncte, sau 0,46%, la 34,288,91, S&P 500 a crescut cu 22,33 puncte, sau 0,54%, cu 4186,99, iar Nasdaq Composite a crescut cu 85,27 puncte, sau 0,63%, la 13.718,77.

Boeing Co a scăzut cu 1,6% după ce oficialii americani din domeniul siguranței aeriene i-au cerut să furnizeze noi analize și documentație care arată că subsistemele 737 MAX nu vor fi afectate de problemele legate de împământare electrică.

T-Mobile US Inc a crescut cu 4,7%, pe măsură ce și-a ridicat prognoza de adăugări nete postplătite pentru anul întreg.

Uber Technologies Inc urmează să raporteze câștigurile.

Problemele avansate au depășit numărul declinatorilor cu un raport de 1,58 la 1 pe NYSE și cu un raport de 1,29 la 1 pe Nasdaq.

Indicele S&P a înregistrat 97 de noi maxime în 52 de săptămâni și nici un nou minim, în timp ce Nasdaq a înregistrat 101 noi maxime și 40 de minime noi.